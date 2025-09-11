Comemorările au avut loc și la New York, unde numele celor aproape 3.000 de victime au fost citite la Ground Zero

Premierul Ilie Bolojan a marcat, joi, printr-un mesaj public, 24 de ani de la atentatele teroriste din Statele Unite, subliniind că tragedia din 2001 rămâne atât o rană deschisă pentru omenire, cât și un avertisment cu privire la fragilitatea valorilor democratice.

„Astăzi, 11 septembrie, ne oprim pentru un moment de reculegere în memoria victimelor și a eroilor care au intervenit atunci. Omagiem curajul celor care au luptat pentru a salva vieți și ne solidarizăm cu familiile îndurerate”, a transmis șeful Guvernului.

El a punctat că libertatea, democrația și respectul pentru drepturile fundamentale nu sunt garanții imuabile, ci principii care trebuie apărate prin fapte și asumare. Într-un context internațional tensionat, marcat de război și provocări hibride, România își reafirmă angajamentul pentru securitate, parteneriatul strategic cu Statele Unite și rolul său în menținerea stabilității la Marea Neagră.

„Avem datoria de a păstra ceea ce a fost construit cu sacrificiu și de a transmite generațiilor următoare o lume liberă și sigură”, a mai adăugat premierul.

Comemorările au avut loc joi și la New York, unde numele celor aproape 3.000 de victime au fost citite la Ground Zero. Ca în fiecare an, ceremonia a fost însoțită de două coloane de lumină ce au străpuns cerul Manhattanului, simbolizând turnurile gemene distruse de atacurile teroriste.

Tragedia din 11 septembrie 2001, orchestrată de rețeaua Al-Qaida, a marcat profund istoria recentă, schimbând pentru totdeauna percepția asupra securității globale.

