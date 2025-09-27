Președintele Letoniei cere NATO să sporească protecția statelor baltice

Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a cerut sâmbătă reprezentanților NATO să crească protecția statelor baltice, invocând încălcări repetate ale spațiului aerian al Alianței de către Rusia. Declarația survine după apeluri similare din partea Lituaniei.

„Rusia continuă un tipar de provocări, violând în mod iresponsabil spațiul aerian al Poloniei și Estoniei. Transformarea patrulei aeriene baltice într-o misiune de apărare aeriană cu reguli de angajare corespunzătoare ar trebui să fie o prioritate”, a declarat Rinkevics în cadrul unei reuniuni a comitetului militar NATO la Riga, potrivit Reuters.

Anterior, ministrul lituanian al Apărării, Dovile Sakaliene, a anunțat că Vilnius a pregătit un document pentru modificarea misiunii, incluzând capabilități suplimentare, precum sisteme terestre de apărare aeriană și senzori.

Rusia a contestat că avioanele sale ar fi încălcat spațiul aerian estonian și a susținut că dronele sale nu aveau intenția de a lovi ținte în Polonia. NATO patrulează spațiul aerian al statelor baltice din 2004 și poate intercepta aeronave care intră sau se apropie de granițele alianței.

După incidentul din Polonia, NATO a lansat operațiunea Eastern Sentry pentru a consolida apărarea pe flancul estic. Totuși, oficialii baltici susțin că este nevoie de mai multă protecție. Alianța încă nu a răspuns solicitărilor de modificare a misiunii.

Recent, Estonia a raportat că trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul său aerian timp de 12 minute înainte de a fi escortate de avioanele NATO.

