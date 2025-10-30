Președintele Federației recunoaște: știa de problemele Denisei Golgotă! Ioan Suciu: „Nu ascundem şi faptul că poate am greşit”

Șeful FRG a explicat de ce nu s-a intervenit mai devreme în conflictul de la lotul național și promite că vinovații vor fi trași la răspundere.

Scandalul izbucnit în gimnastica românească după declarațiile Denisei Golgotă continuă să genereze reacții la cel mai înalt nivel. După acuzațiile grave aduse Federației Române de Gimnastică și antrenoarei Camelia Voinea, președintele FRG, Ioan Suciu, a recunoscut că era la curent cu problemele semnalate de sportivă, dar că a ales, împreună cu membrii conducerii, să nu intervină înaintea Campionatelor Mondiale de la Jakarta, pentru a nu afecta pregătirea lotului.

Denisa Golgotă, revenită în acest an în competiții, a acuzat public faptul că a fost hărțuită și marginalizată la lot, susținând că o colegă este favorizată în mod evident. Fără să dea nume, sportiva de 23 de ani a lăsat să se înțeleagă că se referă la Sabrina Voinea, ceea ce a declanșat o reacție vehementă din partea mamei și antrenoarei acesteia, Camelia Voinea.

Federația Română de Gimnastică a transmis la rândul său un comunicat amplu, în care a respins acuzațiile și a explicat pașii făcuți anterior pentru a menține un climat echilibrat. Totuși, declarațiile lui Ioan Suciu, date ulterior pentru as.ro, arată că instituția era de mult conștientă de tensiunile interne.

„Miercuri am avut o discuţie directă cu Denisa, tocmai pentru a înţelege în totalitate ieşirea ei în spaţiul public şi am înţeles că a fost o încărcătură căpătată în ultima perioadă, post Campionatele Europene, în care au fost anumite episoade în sală, semnalate de Denisa. Noi am luat act de acele nereguli, dar pentru liniştea – şi subliniez acest cuvânt – pentru liniştea în procesul de pregătire pentru Campionatele Mondiale am considerat că nu este nevoie de a strica lucrurile şi de a le lăsa o oarecare desfăşurare firească a pregătirii. Orice interferenţă ar fi fracturat pregătirea.”

Președintele Federației a precizat că decizia de a nu interveni imediat nu i-a aparținut exclusiv, ci a fost luată în urma unei consultări cu board-ul și Comitetul Executiv al FRG.

„Şi asta nu a fost o decizie personală, ci în urma discuţiilor din board-ul restrâns al federaţiei, ulterior şi în Comitetul Executiv, am ajuns la aceeaşi concluzie: până la Campionatul Mondial, lucrurile trebuiesc duse într-o oarecare direcţie. Nu ascundem şi faptul că poate am greşit, e adevărat. Dar cred că greşeala era mult mai mare dacă fracturam programul de pregătire, procesul.”

„Cel care a greşit o să plătească”

În același interviu, Ioan Suciu a anunțat că o comisie de disciplină va analiza în detaliu cazul și va stabili responsabilitățile. Oficialul a făcut apel la calm și la respectarea procedurilor interne, subliniind că Federația își asumă eventualele erori, dar va lua măsuri ferme acolo unde se va demonstra că au existat abateri.

„Mă bucură faptul că Denisa a descărcat toată povara pe care a acumulat-o în toată această perioadă. Cred că acest caz va ajunge la Comisia de Disciplină, pentru că sunt multe nereguli semnalate. A venit momentul în care ar trebui să încheiem acest capitol. Haideţi să nu ne pronunţăm înainte. Să îi lăsăm pe cei de la Comisia de Disciplină să îşi desfăşoare activitatea în condiţii normale şi fireşti. Cel care a greşit o să plătească.”

Chiar dacă Federația se confruntă cu o criză de imagine, Ioan Suciu a ținut să evidențieze și rezultatele sportive obținute la Campionatele Mondiale de la Jakarta, competiție la care România a avut trei prezențe în finale — o performanță considerată încurajatoare în contextul actual al gimnasticii feminine.

„Trei finale la o ediţie de Campionat Mondial nu sunt de ici de colo. Nu vreau să minimizăm acest rezultat fabulos. Să nu mai spun de locul 4 al Sabrinei de la sol, dar şi Denisa, locul 7, la prima finală mondială.”

În Indonezia, Sabrina Voinea și Denisa Golgotă au fost principalele speranțe ale României pentru o medalie, dar ambele au ratat podiumul. Sabrina a terminat pe locul 4 la sol și 7 la bârnă, în timp ce Denisa a fost a 7-a la sol, după ce a acuzat probleme medicale provocate de o toxiinfecție alimentară.

Federația Română de Gimnastică urmează să finalizeze ancheta internă în perioada următoare, iar rezultatele comisiei vor fi făcute publice.

