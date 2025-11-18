Presa internațională, după incidentul de pe Dunăre: „A atacat Rusia NATO?”

Două sate din România au fost evacuate luni dimineață, după ce un petrolier sub pavilion turcesc a fost lovit de o dronă în sudul Ucrainei, în apropiere de granița cu România. Incidentul a avut loc în portul Izmail, pe Dunăre, unde nava MT Orinda descărca gaz petrolier lichefiat (GPL). Atacul a declanșat un incendiu violent la bord, în timp ce peste o duzină de muncitori se aflau în zonă.

Lovitura a venit la doar 24 de ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski semnase un acord energetic care vizează importuri prin aceeași regiune – iar acest context alimentează îngrijorările privind o posibilă escaladare a acțiunilor ruse în apropierea frontierelor NATO.

Atacul asupra petrolierului a făcut parte dintr-o amplă ofensivă aeriană rusă desfășurată în noaptea de duminică spre luni, în care Rusia a lansat:

2 rachete balistice Iskander-M

128 de drone kamikaze și momeli aeriene, conform Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Petrolierul MT Orinda a fost lovit în timpul operațiunilor de descărcare a GPL-ului în portul Izmail. Autoritățile maritime din Turcia au confirmat că toți cei 16 membri ai echipajului au fost evacuați și nimeni nu a fost rănit.

„A atacat Rusia NATO?”, se întreabă The Independent

Deși atacul nu a vizat teritoriul românesc, faptul că o explozie cu potențial devastator a avut loc la câteva sute de metri de granița NATO ridică semne de întrebare, potrivit sursei citate:

S-a extins Rusia periculos de mult în apropierea frontierei Alianței?

Vor deveni porturile de pe Dunăre o țintă permanentă?

Este acesta un semnal transmis indirect după acordul energetic ucrainean?

Până acum, autoritățile române nu au raportat nicio victimă și nu au indicat că o dronă ar fi intrat pe teritoriul României, dar monitorizarea militară a fost intensificată în Tulcea și Delta Dunării.

