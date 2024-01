Premiile Emmy. “The Bear”, ales cel mai bun serial de comedie

Serialul “The Bear” a devenit vedeta neașteptată a serii la gala Premiilor Emmy, reușind să câștige nu mai puțin de cinci premii. Cu toate că a fost produs pentru o platformă disponibilă doar în Statele Unite, serialul este accesibil și în România. Această surpriză remarcabilă a atras atenția publicului din întreaga lume, iar premiile obținute reflectă calitatea și popularitatea serialului.

Serialul “The Bear” a devenit senzația serii la gala Premiilor Emmy, adunând 5 premii și captivând publicul în întreaga lume. Cu Jeremy Allen White în rolul principal, acesta explorează povestea lui Carmen “Carmy” Berzatto, un tânăr bucătar care preia conducerea restaurantului italian al familiei după un tragic eveniment. Lansat în 2022 și produs de FX pentru Hulu, platforma de streaming exclusivă pentru SUA, serialul a fost ulterior disponibil pe Disney+ în România, după lansarea acestei platforme în vara anului 2022.

Serialele cu cele mai multe nominalizări: “Succession” – 27, “The Last Of Us” – 24, “The White Lotus” – 23, “Ted Lasso” – 21, “The Marvelous Mrs. Maisel” – 14, “The Bear” – 13, “Beef” – 13, “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story” – 13, “Wednesday” – 12, “Barry” – 11, “Only Murders In The Building” – 11.

Câștigătorii premiilor Emmy 2023

Cel mai bun serial dramă: “Succession”

Cel mai bun serial comedie: “The Bear”

Cea mai bună mini serie TV: “Beef”

Cel mai bun actor într-un serial dramă: Kieran Culkin – “Succession”

Cea mai bună actriţă într-un serial dramă: Sarah Snook – “Succession”

Cel mai bun actor într-un serial comedie: Jeremy Allen White – “The Bear”

Cea mai bună actriţă într-un serial comedie: Quinta Brunson – “Abbott Elementary”

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramă: Matthew Macfadyen – “Succession”

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramă: Jennifer Coolidge – “The White Lotus”

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial comedie: Ebon Moss-Bachrach – “The Bear”

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial comedie: Ayo Edebiri – “The Bear”

Cel mai bun actor într-o mini serie: Steven Yeun – “Beef”

Cea mai bună actriţă într-o mini serie: Ali Wong – “Beef”

Cel mai bun actor în rol secundar într-o mini serie: Paul Walter Hauser – “Black Bird”

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o mini serie: Niecy Nash-Betts – “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

