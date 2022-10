Premierul Ungariei, Viktor Orbán, și-a deschis cont pe Twitter. De ce a ales să facă asta acum

Viktor Orban s-a alăturat pe Twitter în această săptămână, iar prima sa postare a sunat cam așa: „După prima mea zi pe Twitter, am o singură întrebare în minte. Unde este bunul meu prieten @realDonaldTrump?”, se arată în postare, în care apare un gif cu John Travolta.

Având în vedere că ungurii preferă în general Facebook, se pare că există puține motivații interne pentru ca Orban să se alăture platformei rivale.

Experții au declarat pentru Euronews că sosirea lui Orban pe platformă indică faptul că acesta este dornic – pe fondul consecințelor războiului Rusiei din Ucraina și al unei dispute de lungă durată cu Bruxelles-ul privind accesul la fondurile UE – să influențeze opinia publică în lumea anglo-saxonă.

De ce a ajuns Orban atât de târziu pe Twitter?

În septembrie, Comisia Europeană a propus suspendarea a 65% – în valoare de 7,5 miliarde de euro – din fondurile de coeziune ale blocului pentru Ungaria, din cauza unor probleme de corupție.

Aceasta este cea mai recentă evoluție într-o dispută de lungă durată între Bruxelles și Budapesta cu privire la respectarea de către aceasta din urmă a valorilor fundamentale ale UE.

Dacă Budapesta nu reușește să deblocheze finanțarea, acest lucru ar putea cauza probleme pentru Orban, deoarece Ungaria este foarte dependentă de banii de la Bruxelles.

„Există o sabie deasupra capului lui Orban dacă aceste fonduri sunt tăiate”, a declarat pentru Euronews Kim Lane Scheppele, profesor de sociologie la Universitatea Princeton.

Pe lângă noul cont de Twitter al lui Orbán, echipa sa de comunicare a lansat și un podcast numit „Adevărul îndrăzneț despre Ungaria”.

"It's not a gift!" – says @TNavracsicsEU about EU funding on the first episode of my new podcast, #TheBoldTruthAboutHungary. Join us now on YT for the HU position in our debate w @EU_Commission, & our proposals for finding a mutually beneficial resolution. https://t.co/oYpk8yr6cp — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) October 12, 2022

Primul episod a fost difuzat marțea aceasta și s-a axat pe finanțarea UE.

„Urmați-ne acum poziția Ungariei în dezbaterea cu Comisia Europeană și propunerile noastre pentru găsirea unei soluții reciproc avantajoase”, a scris pe Twitter Zoltan Kovacs, secretarul de stat pentru comunicare și relații internaționale.

„Este o modalitate excelentă de a ajunge la politicienii occidentali și la mass-media internațională”, a declarat pentru Euronews Zoltan Kiszelly, analist politic de la think tank-ul conservator pro-guvernamental Századvég. „Twitter are o mai bună răspândire în lumea anglo-saxonă, care este prioritatea în acest moment pentru guvern. Întrucât problemele internaționale și, în special, cele legate de UE devin din ce în ce mai importante pentru Ungaria, este crucial să se prezinte raționamentul și contextul guvernului atunci când vine vorba de decizii la nivel european, cum ar fi procedurile privind statul de drept.”

Dar pentru profesorul Scheppele, un critic deschis al guvernului lui Orbán, este vorba doar de o campanie coordonată de PR într-o încercare disperată de a salva finanțarea UE.

„El vrea să pară un conservator european obișnuit care se întâmplă să fie atacat de liberalii europeni obișnuiți. Dacă reușește să obțină evaluarea guvernului său pe aceste motive ideologice, ar putea scăpa de pedeapsa UE”, a spus aceasta.

Legăturile cu Rusia

Ungaria este, de asemenea, dependentă în mare măsură de petrolul și gazele rusești și a fost cel mai vocal critic al sancțiunilor împotriva Rusiei în UE.

La începutul lunii octombrie, s-a ajuns la un acord de amânare a plăților către gigantul energetic rus Gazprom pentru aprovizionarea cu gaz pe timp de iarnă.

Este o măsură care ar putea reduce presiunea asupra deficitului curent tot mai mare al țării, după ce Banca Centrală a țării a cerut guvernului să stabilizeze finanțele – cel mai grav de la criza financiară din 2008.

Potrivit profesorului Scheppele, aceste fonduri sunt, prin urmare, cruciale pentru menținerea lui Orbán la putere.

„El este disperat după bani și de aceea face această mare ofensivă de PR pentru fondurile UE și, de asemenea, negociază acorduri cu Rusia pentru a putea obține energie mai ieftină și pentru a întârzia plățile”, a spus ea. „În caz contrar, guvernul ungar ar putea cădea pentru că nu are suficienți bani pentru a se susține”.

