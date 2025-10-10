Premierul interimar al Kosovo urmărește să obțină puterea după ce parlamentarii pun capăt blocajului politic

Parlamentul din Kosovo s-a constituit vineri, după luni de întârzieri, însă premierul interimar se confruntă în continuare cu o misiune dificilă pentru a obține sprijinul parlamentarilor profund divizați, notează AFP.

Premierul interimar al Kosovo urmărește să obțină puterea

Legislativul micii țări balcanice a ales vineri un vicepreședinte al parlamentului, marcând un pas înainte spre formarea unui nou guvern, după alegerile indecise din februarie.

Parlamentul a fost constituit, a declarat președintele parlamentului, Dimal Basha, adresându-se politicienilor din capitala Pristina.

Pentru premierul interimar Albin Kurti, al cărui partid Vetevendosje (VV) nu deține majoritatea necesară pentru a guverna, drumul spre realegere rămâne unul dificil. În ciuda rezultatului bun obținut la alegeri, partidul său a petrecut opt luni încercând să convingă un parlament polarizat să aleagă un președinte și un vicepreședinte.

Acum, VV trebuie să adune sprijin pentru a asigura conducerea guvernului. Cele mai mari partide de opoziție au exclus în mod repetat posibilitatea de a forma o coaliție cu partidul lui Kurti, care deține 48 de mandate, cu 13 mai puțin decât majoritatea necesară.

Drumul spre formarea unui guvern s-a deschis, iar noi invităm VV să demonstreze că are voturile necesare, a declarat Lumir Abdixhiku, liderul unuia dintre principalele grupuri de opoziție, reporterilor după vot.

