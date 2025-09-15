Premierul Ilie Bolojan a intervenit luni, în plenul Senatului, la dezbaterea moţiunii simple pe educaţie, pentru a explica raţiunile pachetului de măsuri care vizează sistemul de învăţământ. Acesta a subliniat că România se împrumută anual cu aproximativ 30 de miliarde de euro, doar pentru a-şi acoperi cheltuielile curente, situaţie pe care nici un Guvern nu o mai poate ignora.

„Nu putem continua la nesfârşit pe datorie. Fiecare Executiv, indiferent de culoarea politică, trebuie să găsească soluţii prin creşterea veniturilor şi reducerea cheltuielilor. Altfel, intrăm într-o fundătură”, a declarat şeful Guvernului, citat de news.ro.

Referindu-se la educaţie, premierul a precizat că majorarea normei didactice la 20 de ore pe săptămână nu reprezintă o reformă în sine, ci o ajustare menită să eficientizeze sistemul. El a invocat comparaţii europene, unde normele sunt chiar mai ridicate, şi a explicat că măsura va asigura mai multe clase cu profesori titulari, reducând dependenţa de suplinitori sau plata cu ora.

În ceea ce priveşte bursele, Bolojan a reamintit că valoarea totală a acestora a crescut spectaculos în ultimii ani, ajungând de la 40 de milioane de euro în 2020 la aproape un miliard de euro în 2023. Totuşi, a atras atenţia că România nu îşi permite să menţină niveluri de sprijin care depăşesc realităţile economice, oferind exemplul burselor acordate inclusiv în vacanţe, o practică rar întâlnită în Europa.

Premierul a insistat că personalul din sistem nu este în pericol de a fi exclus, ci redistribuit mai eficient. „Dacă directori sau inspectori puteau preda doar câteva ore pe săptămână, nu văd de ce n-ar putea susţine mai multe ore acum. Este o chestiune de responsabilitate şi echitate”, a spus acesta.

În final, Bolojan a afirmat că economiile realizate vor fi reinvestite în şcoli, prin programe finanţate din fonduri europene şi naţionale, astfel încât infrastructura educaţională să fie modernizată. „Avem şantiere în fiecare localitate. Resursele obţinute prin aceste ajustări vor asigura finalizarea proiectelor şi dotarea corespunzătoare a claselor”, a conchis premierul.

