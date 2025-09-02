Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat că una dintre marile provocări ale începutului de an viitor va fi organizarea concursurilor pentru posturile de directori de școli, dar și o discuție amplă despre cum ar trebui regândită această funcție. Oficialul susține că, în prezent, rolul este tratat strict dintr-o perspectivă didactică, profesorul care, pentru o perioadă, devine și director, însă există și varianta în care directorii se suspendă din activitatea de la catedră pentru a se concentra exclusiv pe partea managerială.

„Trebuie să stabilim ce model vrem. În sistemul actual, profesorul preia și atribuțiile administrative, dar păstrează ore la clasă. Există riscul ca această încărcare să afecteze activitatea de conducere. Alternativa ar fi un model managerial, în care directorul devine manager cu normă întreagă pe durata mandatului. Ambele modele sunt legitime și merită analizate, poate chiar aplicate în paralel, lăsând școlilor libertatea să aleagă”, a explicat Daniel David la evenimentul Viitorul Educației în România, organizat de profit.ro.

Ministrul a subliniat că, după vizitele făcute în unități de învățământ din mediul urban și rural, a constatat aceeași tendință pe care o întâlnise și în universități: preferința pentru modelul clasic, în care liderul rămâne și cadru didactic. „Este parte din tradiție și creează un sentiment de confort în comunitatea academică”, a punctat el.

Întrebat dacă este posibil ca cineva să fie, în același timp, un profesor bun și un director eficient, ministrul a răspuns că totul depinde de persoană și de cultura organizațională din școală. Totuși, a recunoscut că rolul actual de director nu este bine definit, mai ales după ce au dispărut degrevările de ore care îi ajutau pe cei aflați la conducerea școlilor să-și gestioneze mai ușor atribuțiile.

„Un director care administrează o școală de 600 de elevi sau mai mult are responsabilități administrative extrem de complexe. De aceea, este nevoie de o clarificare a statutului său și de o regândire a profesiei de director”, a conchis Daniel David.

