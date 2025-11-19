Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro, că proiectul de lege privind pensiile „speciale” ale magistraților „este gata” și urmează să fie transmis Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru avizare.

Șeful Guvernului a precizat că, față de forma precedentă promovată în Parlament, „există o singură modificare substanțială”.

Modificarea majoră vizează vârsta de pensionare: creșterea la 65 de ani nu se va face în 10 ani, cum prevedea proiectul inițial, ci în 15 ani.

„Această solicitare a fost făcută de către magistrați la această întâlnire. Am considerat că este una care ar putea fi acceptată. Prin urmare, este cuprinsă în acel pachet”, a explicat Bolojan.

Plafonul pensiilor rămâne neschimbat

În ceea ce privește plafonarea pensiilor la 70% din ultimul salariu net, premierul a subliniat că aceasta rămâne „în forma inițială”.

„Mai sunt două-trei aspecte tehnice, dar care nu afectează fondul problemei”, a completat Bolojan.

Sprijinul coaliției de guvernare

Toate modificările și prevederile proiectului au fost convenite în coaliția de guvernare formată din PNL, PSD, USR și UDMR, a mai precizat șeful Guvernului.

„Proiectul de lege este gata, el e pe circuitul de avizare, urmează să fie propus în transparență și să fie comunicat în aceste zile CSM în vederea avizării”, a mai adăugat Ilie Bolojan.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.