Poșta Română, companie de stat aflată în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, anunță că va acționa în instanță angajați ai Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), instituție subordonată Ministerului Justiției. Motivul: respingerea dosarelor antreprenorilor care aleg să își înregistreze sediul social prin serviciul StartPost, un proiect inclus în Programul de Guvernare.

Într-un comunicat oficial, Poșta Română precizează că „unii registratori din cadrul ONRC resping dosarele de înregistrare sau relocare a sediilor sociale pentru companiile care optează pentru serviciul StartPost. Astfel de atitudini anti-reformatoare, contrare intereselor strategice ale statului român, sunt inacceptabile”.

StartPost oferă antreprenorilor, start-up-urilor și freelancerilor o soluție legală și rapidă pentru înregistrarea sediului social, bazată pe infrastructura Poștei Române și recunoscută de legislația în vigoare.

Impactul asupra mediului de afaceri

Poșta avertizează că respingerile arbitrare au efecte directe asupra antreprenorilor și asupra economiei: îngrădirea accesului la o soluție legală, discriminarea companiilor, blocarea implementării unui proiect guvernamental, pierderi la bugetul de stat și afectarea imaginii instituției.

Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a transmis un mesaj ferm:

„Serviciul StartPost reprezintă un pas firesc în modernizarea statului român şi în susţinerea mediului de afaceri. Respingerea arbitrară a acestui serviciu, parte a Programului de Guvernare, nu doar că dăunează antreprenorilor români, dar afectează şi credibilitatea administraţiei publice. Poşta Română, instituţie strategică a statului român, nu va tolera aceste practici şi va folosi toate căile legale pentru a-şi proteja clienţii şi interesele”.

Ce urmează

Compania anunță că va acționa în judecată registratorii responsabili pentru recuperarea prejudiciilor, va sesiza autoritățile competente pentru verificarea unor posibile fapte de abuz sau neglijență și solicită clarificarea legislației pentru uniformizarea practicilor de înregistrare a sediilor sociale.

Poșta Română cere intervenția urgentă a statului pentru oprirea acestor practici discreționare, în vederea susținerii mediului antreprenorial și a consolidării unui climat economic echitabil.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.