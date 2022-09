Porturile fluviale de la Marea Neagră au fost închise din cauza vântului puternic

Porturile fluviale Constanţa Nord, Constanţa Sud-Agigea şi Midia, de la Marea Neagră, au fost închise, joi, din cauza vântului puternic.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, în judeţul Constanţa, din cauza vântului puternic, începând cu ora 16,00, au fost oprite manevrele în porturile fluviale Constanţa Nord, Constanţa Sud-Agigea şi Midia, potrivit agerpres.ro.

Ceață în Dobrogea. Sunt afectate autostrăzile A2 și A4. Portul Constanța este închis

Porturile Constanța Nord și Constanța Sud-Agigea sunt închise, joi dimineață, din cauza ceții dense, a anunțat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

Pe autostrada A2, între Cernavodă și Constanța, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață, vizibilitatea fiind, pe alocuri, de sub 100 de metri.

Tot din cauza ceții, se circulă îngreunat și pe autostrada A4, între Ovidiu și Agigea.

Traficul auto se desfășoară cu dificultate, în condiții de ceață densă, și pe DN22, între Constanța și Tulcea. Pe această porțiune vizibilitatea scade și la sub 50 de metri, iar carosabilul este umed. De asemenea pe raza județului Tulcea, ceața reduce vizibilitatea la sub 200 de metri și izolat la sub 50 de metri.

