Polonia va închide temporar granița cu Belarus începând de joi, în urma manevrelor militare comune ruso-belaruse „Zapad”, foarte aproape de frontiera poloneză, a declarat premierul Donald Tusk.

„Încep manevrele ruso-belaruse din Belarus, care sunt foarte agresive din punct de vedere al doctrinei militare. Foarte aproape de graniţa poloneză. Acest lucru are diverse consecinţe, inclusiv răspunsul la manevrele din partea noastră”, a spus Tusk.

„Acest tip de manevră este agresiv pe partea ruso-belarusă”, a subliniat el, conform wp.pl. „Scopul lor este, printre altele, celebrul istm (coridor n.r.) Suwałki, în sensul simulării acțiunilor. Deocamdată, simulează activități. Prin urmare, din rațiuni ale securității de stat, datorită manevrelor Zapad, vom închide graniţa cu Belarus. Inclusiv trecerile de cale ferată. Joi la miezul nopţii, de joi până vineri”, a precizat Tusk.

„Ministerele afectate de această decizie sunt obligate să prezinte rapoarte precise asupra consecinţelor“, a adăugat premierul Poloniei.

Detalii despre desfășurare și potențiale utilizări de armament

Exercițiul militar „Zapad” va avea loc în intervalul 12-16 septembrie, în apropierea graniței Belarusului cu Polonia și reprezintă primele manevre de amploare de la invazia Rusiei în Ucraina.

Manevrele se vor desfășura la Grodno și Pravdinsk, aproape de granița poloneză, cu participarea unui număr de până la 30.000 de oameni, inclusiv 6-8.000 de soldați staționați în Belarus.

Rusia intenționează să folosească rachete hipersonice Oreșnik și să simulate arme nucleare, iar țările vecine, precum Lituania, avertizează asupra riscurilor.

Participanți internaționali și poziția oficialilor ucraineni

La exerciții participă soldați din China, Bangladesh, Serbia, Kazahstan, India, Iran și Burkina Faso.

În ciuda acestor mișcări și a tensiunilor crescute, oficialii ucraineni au declarat în repetate rânduri că „nu sunt îngrijorați de acest exercițiu”, transmite think tank-ul britanic Chatham House.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.