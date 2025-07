Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat miercuri o remaniere majoră a cabinetului, în urma înfrângerii suferite de candidatul susținut de el la alegerile prezidențiale.

Într-o conferință de presă, Donald Tusk a declarat:

„După cutremurul politic care au fost alegerile prezidenţiale, trebuie să mergem mai departe. Vorbesc din suflet, gata cu plânsul… Trauma postelectorală se încheie astăzi.”

Schimbare vine pe fondul scăderii în sondaje și al nevoii de a pregăti guvernul pentru o posibilă coabitare tensionată cu președintele naționalist ales, Karol Nawrocki, susținut de partidul de opoziție Lege și Justiție (PiS).

Un cabinet mai suplu și o schimbare de direcție

Echipa guvernamentală a fost redusă de la 26 la 21 de miniștri. Una dintre cele mai importante mutări este înființarea unui superminister al economiei și finanțelor, condus de actualul ministru Andrzej Domański.

În schimb, ministrul Justiției, Adam Bodnar, a fost înlocuit, pe fondul criticilor legate de ritmul lent al reformelor în justiție și de gestionarea cazurilor de corupție ale foștilor oficiali din guvernul PiS.

Noul titular al portofoliului este judecătorul Waldemar Zurek, care va avea sarcina de a întări standardele statului de drept.

Sikorski urcă în ierarhie, Nitras este exclus

Ministrul de externe Radosław Sikorski devine vicepremier, într-o mișcare ce reflectă o orientare mai conservatoare a cabinetului.

Totodată, ministrul sportului Sławomir Nitras – considerat responsabil de campania prezidențială eșuată a lui Rafał Trzaskowski – a fost demis.

Ministrul Sănătății a fost, de asemenea, înlocuit pentru gestionarea slabă a crizei de finanțare din sistemul medical.

Printre noile structuri create se numără Ministerul Energiei, condus de Milosz Motyka (PSL), și noi conduceri la Ministerele Culturii, Agriculturii și Patrimoniului de Stat.

Priorități: securitate, ordine și viitor

Premierul Tusk a subliniat că noul său guvern va pune accent pe consolidarea securității naționale, mai ales în contextul amenințărilor din partea Rusiei și Belarusului:

„Trăim într-o realitate neprevăzută, dar nu vom lăsa să ne ia prin surprindere.”

Restabilirea controalelor la frontieră și combaterea migrației ilegale devin obiective-cheie, într-o încercare de a contracara ascensiunea partidelor de dreapta – PiS și Confederația.

Critici interne și lipsă de direcție strategică

Deși remanierea reflectă răspunsuri punctuale la presiuni politice și sociale, analiștii avertizează că guvernul lui Tusk trebuie acum să ofere o direcție clară:

„Adevărata problemă este ceea ce vrea să realizeze acest guvern”, a spus Adam Traczyk, director executiv al think tank-ului More in Common.

„Dacă această nouă componență a cabinetului nu va obține rezultate semnificative și nu va putea comunica un mesaj clar despre scopul său, atunci nimic nu se va schimba. Vom continua să plutim în derivă.”

Tensiuni politice și sprijin public în scădere

Înfrângerea lui Rafał Trzaskowski la prezidențiale reprezintă un eșec strategic pentru Tusk, care ar fi beneficiat de un aliat în funcția de președinte.

Noul lider de la Palatul Prezidențial, Nawrocki, promite să fie un oponent ferm al coaliției de guvernare.

Între timp, sprijinul pentru guvern a scăzut la 32%, potrivit unui sondaj CBOS publicat în iulie, în timp ce 48% dintre polonezi se declară împotriva sa.

Dezamăgirile vin atât din zona reformelor sociale – cum ar fi relaxarea legislației privind avortul – cât și din lentoarea în tragerea la răspundere a foștilor lideri PiS.

