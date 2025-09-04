Două incursiuni cu drone în spațiul aerian polonez au avut loc în noaptea de marți până miercuri, dar acestea nu au fost doborâte, deoarece nu reprezentau niciun pericol, a anunțat armata joi, potrivit Reuters.

Polonia este în alertă maximă pentru obiectele care intră în spațiul său aerian de când o rachetă ucraineană rătăcită a lovit un sat din sudul Poloniei în 2022, omorând două persoane, la câteva luni de la invazia rusă pe scară largă din Ucraina.

‘Am avut două încălcări ale spațiului aerian’, a declarat generalul Maciej Klisz, comandantul operațional al forțelor armate, într-o conferință de presă. ‘Aceste două încălcări au fost sub controlul deplin al forțelor naționale și al unităților alocate sistemului de apărare a statului’, a adăugat el.

Nu s-au înregistrat pagube în urma acestei incursiuni

Generalul Wieslaw Kukula, șeful Statului Major General, a declarat că dronele au părăsit spațiul aerian polonez fără a provoca pagube.

Armata poloneză nu a oferit detalii despre locul în care dronele au intrat în spațiul aerian al țării.

Rusia a lansat peste 500 de drone și zeci de rachete pe tot teritoriul Ucrainei în noaptea dintre marți și miercuri, lovind infrastructura energetică și de transport în 14 locuri și rănind patru lucrători feroviari.

Polonia, stat membru al NATO, este un susținător ferm al Ucrainei împotriva Rusiei.

În august, o dronă s-a prăbușit într-un lan de porumb din estul Poloniei. Un procuror care a anchetat incidentul a declarat la momentul respectiv că se pare că a intrat în Polonia din direcția Belarusului, un aliat al Rusiei.

