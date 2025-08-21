Ministerul Afacerilor Externe polonez a anunțat joi că a adresat Moscovei o notă de protest după ce o dronă a căzut și a explodat în estul țării, calificând acest incident drept ‘provocare deliberată’, potrivit Polskie Radio.

Potrivit Varșoviei, o dronă rusă a explodat în timpul nopții de marți spre miercuri într-un lan de porumb lângă satul Osiny, la circa 100 de kilometri de Varșovia, la o distanță considerabilă de frontierele Poloniei cu Ucraina și Belarus.

Explozia dronei, probabil venită dinspre Belarus, potrivit Parchetului polonez, nu a făcut victime.

Potrivit armatei poloneze, este vorba de o dronă-momeală care nu era armată, dat care transporta un focos de autodistrugere.

‘Acest eveniment este o provocare deliberată din partea Federației Ruse, un element de război hibrid și un nou act puternic inamical față de Republica Polonia, precum și față de țările europene’, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Pawel Wronski.

Polonia cere explicații și să oprească acțiunile provocatoare

‘Polonia cere Federației Ruse să dea explicații asupra acestui incident și să oprească acest gen de acțiuni provocatoare’, a adăugat el.

Potrivit lui Wronski, ‘acest eveniment pune sub semnul întrebării credibilitatea Federației Ruse în calitate de participant fiabil la orice proces de pace’.

Media poloneze au dat publicității miercuri o înregistrare video în care se putea vedea o puternică explozie în noapte și fotografii cu resturi ale unui motor și unei elice.

În 2023, Polonia, țară membră a NATO și aliată fidelă a Kievului, a anunțat că o rachetă rusă a traversat spațiul său aerian, survolând frontiera sa cu Ucraina, într-un moment în care forțele ruse întreprindeau lovituri asupra acestei țări cu drone și rachete.

În noiembrie 2022, o rachetă a apărării antiaeriene ucrainene a căzut peste satul polonez Przewodow, lângă frontieră, cauzând moartea a doi civili.

