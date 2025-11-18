Polonia acuză doi cetățeni ucraineni care ar fi lucrat pentru Rusia de sabotarea unei linii feroviare

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat marți că doi cetățeni ucraineni sunt suspectați că au acționat în numele serviciilor secrete ruse pentru a detona o porțiune de cale ferată în weekend, pe ruta ce leagă Varșovia de frontiera cu Ucraina.

Adresându-se în Sejm, Tusk a precizat că cei doi ar fi colaborat „de mult timp” cu serviciile ruse. Identitățile lor sunt cunoscute autorităților, însă nu pot fi făcute publice din cauza anchetei în desfășurare. Suspecții au părăsit deja Polonia, trecând în Belarus prin punctul de frontieră Terespol.

Tusk a catalogat explozia drept „un act de sabotaj fără precedent”. Într-un incident separat, confirmat tot ca sabotaj, linii electrice ale aceluiași traseu feroviar au fost avariate într-o zonă mai sudică.

Reacția Moscovei: „Ar fi ciudat să nu fim învinuiți”

Întrebat despre acuzațiile venite de la Varșovia, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns că ar fi „straniu” ca Rusia să nu fie indicată prima. „Rusia este acuzată de toate formele de război hibrid sau direct în Polonia. Rusofobia este în floare”, a spus acesta, criticând poziția poloneză.

Oficiali occidentali au acuzat în repetate rânduri Moscova și rețelele sale de a orchesta atacuri și incidente în Europa din 2022 încoace, cu scopul de a submina sprijinul pentru Ucraina și de a provoca diviziuni sociale.

Alarmă de securitate la Varșovia

Marți dimineață, Comitetul Național de Securitate s-a reunit la Varșovia, în prezența comandanților militari, șefilor serviciilor de informații și a unui reprezentant al președintelui.

Patrule militare au fost trimise în estul țării pentru a verifica siguranța liniilor feroviare și a altor infrastructuri critice. Procurorii polonezi au deschis o anchetă privind „acte de sabotaj de natură teroristă” comise în beneficiul unei puteri străine.

Potrivit acestora, acțiunile au pus în pericol imediat traficul feroviar, amenințând vieți omenești și producând riscuri majore pentru infrastructură.

