Premierul dă asigurări că avem rezerve de gaze pentru la iarnă

Primul ministru Nicolae Ciucă și ministrul Economiei, Virgil Popescu, au dat miercuri asigurări, înaintea ședinței de guvern, să România va avea suficiente rezerve de gaz pentru a trece iarna fără probleme.

”În momentul de față continuăm să înmagazinăm gaze în depozitele proprii și am reușit să atingem un procent de 70% ceea ce este foarte încurajator pentru realizarea obiectivului astfel încât să ne asigurăm că avem cantitățile de gaze. Sunt convins că așa cum ne-am asumat prin demersurile prin care min energiei continuă să le facă vom avea garanția unei aprovizionări continue în perioada următoare și putem în felul acesta să transmitem un mesaj cât se poate de clar pentru cetățeni, pentru economie avem cantitățile de gaz necesare să putem trecem iarna dintre 2022-2023”, a anunțat premierul.

Nicolae Ciucă a amintit înființarea comitetului interministerial prin care se va analiza piața energetică și se vor lua măsuri pentru protecția populației în contextul măririi costurilor din energie.

”Săptămâna trecută am înființat comitetul interministerial ce are ca obiectiv realizarea rezilienței energetice precum și concretizarea investițiilor în energie. Sunt demersuri care au început să funcționeze, am primit deja rapoartele de la ministerul energiei în ceea ce privește proiectele ce urmează să fie implementate și de asemenea am primit analiza pieței energetice de la ANRE și în acest moment se desfășoară activitatea de analiză și de identificare a soluțiilor, astfel încât până în 31 august să avem încheiate toate activitățile și să venim cu o decizie în acest sens”, a completat premierul.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu a anunțat că până la 1 septembrie rezervele de gaze vor ajunge la 80%.

”Înmagazinarea a depășit cu mult graficul estimat. La 1 septembrie ar fi trebuit să avem 57%, avem 70%, iar în cursul lunii septembrie vom ajunge la 80%”, a precizat ministrul.

