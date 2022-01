Marcel Boloș, propus de PNL ministru al Cercetării

Marcel Boloș a acceptat propunerea PNL pentru a prelua Ministerul Cercetării. Actualul șef al Agenției Regionale de Dezvoltare Nord-Vest a declarat că decizia a luat-o după mai multe discuții pe care le-a avut cu liberalii și își asumă în totalitate acest portofoliu. El a spus că poate face față oricărei provocări. Decizia, însă, va fi luată de premierul Nicolae Ciucă.

Marcel Boloș, propus ministru al Cercetării: „Este o onoare!”

„Am acceptat această propunere după multe discuții și sub rezerva acestei componente tehnice care ține de digitalizare. Eu vreau ca toate proiectele de digitalizare să fie duse la bun sfârșit, ca atare va fi nevoie și de expertiza secretarului de stat pentru acest domeniu”, a spus Boloș. El a afirmat că nu are nici o emoție în privința gestionării eficiente a banilor care vor veni în cadrul acestui minister, pentru că deține o vastă experiență în domeniu. „Doar pentru deciziile de natură tehnică pe partea de digitalizare mi-am dorit să am certitudinea că voi avea sprijin și expertiza necesară din acest domeniu că să putem implementa toate proiectele începute”, a spus el.

Dacă nu va avea rezultate, se va retrage din funcție

Dacă nu va avea rezultatele pe care și le-a propus, Boloș a spus că se va retrage: „Pentru mine este o onoare dar și o imensă responsabilitate, iar dacă nu am rezultate, mă retrag”. El a menționat că decizia numirii sale va aparține Guvernului și premierului Nicolae Ciucă. Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat joi ar putea avea loc o şedinţă a Biroului Politic Naţional al PNL pentru a se stabili cine va prelua Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

Cine este Marcel Boloș

Marcel Boloş, propunerea PNL pentru Ministerul Dezvoltării este profesor universitar doctor la catedra de Finanţe Contabilitate de la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea. El este și director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Boloş a mai fost secretar de stat ȋn Ministerul Transporturilor şi director ȋn Primăria Oradea.

Ioan Marcel Boloș a obținut în 1997 diploma de licență atât ca economist cu specializarea în finante-asigurari, la Universitatea din Oradea, cât și pe cea de inginer cu specializarea în electromecanică. El are un doctorat în contabilitate, obținut în 2005 la Universitatea de Vest Timișoara. Boloș deține și o diplomă de doctor în Management obținută la Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca (1999-2007). Din 2015 este profesor universitar doctor la catedra de Finanțe Contabilitate de la Facultatea de Științe Economice a Universității din Oradea.

