Ludovic Orban a lansat Forța Dreptei în județul Timiș

Ludovic Orban, fost președinte al PNL, a lansat o filială Forța Dreptei în județul Timiș. Este vorba de formarea filialei județene Timiș a partidului Forța Dreptei, pe care l-a înființat Ludovic Orban după ce a demisionat din PNL.

„Sunt încântat să întâlnesc la Timiș o echipă de oameni extrem de valoroși care s-au alăturat Forța Dreptei. Oameni care fac cinste acestei regiuni și care își doresc să pună pe picioare un proiect politic autentic de dreapta. Am venit la Timișoara, alături de colegi membri fondatori ai partidului Forța Dreptei, pentru a întâlni grupul de inițiativă cu ocazia lansării formațiunii politice în județul Timiș. Îl felicit pe Claudiu Chira pentru mobilizarea pe care a dovedit-o în a aduna atâtea persoane alături de el. Am regăsit câteva sute de colegi dezamăgiți de Partidul Național Liberal, care au luat decizia să ni se alăture. Am găsit, totodată, oameni care nu au mai făcut politică, de la antreprenori la avocați sau profesori universitari, dar care au luat decizia de a se implica. Sunt încrezător că alături de ei vom reconstrui dreapta politică, pe care niște oameni fără scrupule și fără conștiință au decis să o distrugă în alianța cu PSD. Forța Dreptei este formațiunea care se construiește pe obligația respectării cuvântului dat!”, a anunțat Ludovic Orban într-un mesaj postat pe internet.

Ludovic Orban a pierdut funcția de președinte PNL în septembrie 2021. Alegerile din acel moment le-a câștigat Florin Cîțu. Ulterior, Orban a demisionat din PNL și a înființat partidul Forța Dreptei. În Camera Deputaților, Orban activează acum ca parlamentar independent.

