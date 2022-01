Cum a petrecut Revelionul Liviu Dragnea. Uite ce fericit este fostul lider PSD!

Liviu Dragnea s-a bucurat de sărbători alături de familie și de cei dragi. A postat și două mesaje pe pagina sa de Facebook pentru fani și admiratori, pentru românii care nu și-au pierdut speranța și încă mai cred în el. Urările de bine au fost însoțite de fotografii în care fostul lider PSD apare relaxat și zâmbitor.

Cum a petrecut Revelionul Liviu Dragnea

Fostul lider al Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a sărbătorit trecerea în Noul An alături de familie și de cei dragi. El a postat pe Facebook un mesaj însoțit și de o fotografie. În imagine, Liviu Dragnea apare relaxat, liniștit și zâmbitor. Este îmbrăcat lejer, dar gros pentru că a petrecut și în aer liber, la curte. Dragnea a ales pentru noaptea dintre ani o ținută casual, iar afară, pentru că a fost destul de frig, a purtat o șapcă, o geacă din fâș groasă, blugi și ghete de iarnă. El s-a fotografiat alături fiul său, despre care a spus că a trecut peste multe încercări în 2021. Amândoi au ținut în mână un pahar cu șampanie.

Mesajul lui Liviu Dragnea pe Facebook de Anul Nou

În mesajul postat pe Facebook, Liviu Dragnea le urează românilor un an mai bun și spune că 2021 a venit cu multe încercări pentru el și familia sa. Dar, mărturisește el, greutățile l-au făcut și mai puternic. El a realizat că familia contează enorm și ar trebui prețuită mai mult.

„Anul 2021 a fost un an cu multe încercări pentru fiecare dintre noi, atât pentru mine cât și pentru copiii mei.A fost un an care m-a făcut mai puternic și care m-a învățat, mai mult ca niciodată, că familia este tot ceea ce contează cu adevărat în viață. Îmi iubesc țara așa cum îmi iubesc copiii și, în ultima seară din an, închin împreună cu fiul meu un pahar în cinstea tuturor românilor.

La mulți ani 2022!

Să ne dea Dumnezeu sănătate și să ne ofere speranța într-un viitor mai bun!”, a transmis Liviu Dragnea pe rețeaua de socializare.

Cei care îi urmăresc activitatea în mediul online a fostului lider politic au reacționat imediat: peste 4000 de oameni i-au urat un an nou mai bun.

Fostul lider PSD a vizitat Teleorman. Cum l-au primit oamenii

Liviu Dragnea nu a fost uitat de locuitorii din Teleorman.

Fostul lider PSD a fost primit de teleormăneni cu flori, pâine și sare

Cu două zile înainte de Revelion, fostul lider PSD a făcut o vizită alături de Codrin Ștefănescu și Carmen Dan. Prilej cu care a primit „o mică baie de mulțime”, semn că există încă mulți oameni care cred în el. A fost primit cu pâine și sare! Un alt mesaj pe rețelele de socializare anunța evenimentul. Și am putut vedea alte fotografii în care Dragnea apare la fel de vesel și de fericit.

Liviu Dragnea a fost însoțit la Teleorman de Codrin Ștefănescu și Carmen Dan

„Am fost astăzi în Teleorman, împreună cu colegul și prietenul meu Codrin Ștefănescu și cu minunata noastră colegă Carmen Dan. Mi-a făcut o imensă bucurie să pot ajunge la această întâlnire de sfârșit de an. Nu am cuvinte să descriu ce fel de oameni sunt teleormănenii”, a scris politicianul în mesaj.

Au mâncat, au băut și s-au veselit

Oameni minunați, deosebiți, deschiși și primitori care mă fac mândru să mă numesc teleormănean. Am să privesc întotdeauna cu prețuire și respect către acești oameni care ne-au primit cu sufletul deschis și multă dragoste. Mulțumesc tututor celor pe care i-am intâlnit astăzi, adevărați români și patrioți! Astfel de oameni ne dau puterea să mergem mai departe!”, a scris Dragnea pe Facebook.

LiViu Dragnea a dat mâna cu admiratorii și susținătorii săi

Mesajul este însoțit de mai multe fotografii în care politicianul râde, zâmbește și se simte ca acasă.

