CCR declară neconstituțională Ordonanța lui Cioloș, prin care SRI făcea interceptări

CCR declară neconstituțională Ordonanța de Urgență emisă de Guvernul Cioloș, prin care SRI primise dreptul să facă interceptări. Decizia CCR este anunțată, miercuri, 16 februarie, de site-ul Lumea Justiției.

„CCR a dat o lovitură democratică împotriva Statului Paralel. Conform unor surse ale Lumea Justitiei, OUG 6/2016 prin care ministersa Justiției Raluca Prună, din Guvernul Cioloș, a reintrodus SRI în activitatea de urmărire penală a fost declarată neconstituțională”, dezvăluie Lumea Justiției.

Magistrații CCR au luat această decizie miercuri, 16 februarie, cu majoritate de voturi. Opinii separate au formulat judecătoarele Livia Stanciu si Simina Tănăsescu.

Excepția de neconstituționalitate admisă de CCR fusese prezentată de partidul AUR si de Avocatul Poporului. La rândul ei, instituția Avocatul Poporului a formulat sesizarea de neconstituționalitate ca urmare a unei sesizări pe care o primise din partea LUJU.

După această decizie a CCR, Centrul Național de Interceptare a Comunicațiilor (CNIC), subordonat SRI, nu mai are nicio bază legală de funcționare. CNIC trebuia în mod normal să aibă o lege de funcționare, însă el fusese înființat printr-o decizie a CSAT. Ulterior, OUG 6/2016 a introdus un text, declarat acum neconstituțional, care a dat dreptul SRI să intercepteze prin CNIC. Dar în cei opt ani anteriori acelei OUG, „Centrul a functionat ilegal, motiv pentru care Guvernul Ciolos a incercat in mod neconstitutional sa il introduca in legalitate”, subliniază Lumea Justiției.

Dacă CNIC a funcționat ilegal, acest lucru poate însemna nulitatea tuturor interceptărilor efectuate în România de organele de urmărire penală în colaborare cu SRI.

