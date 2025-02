Un caz concret a fost raportat la Poliția municipiului Suceava, unde o femeie de 66 de ani a fost înșelată cu suma de 3.843 de lei

Infractorii se dau drept prieteni, membri ai familiei sau reprezentanți ai unor instituții, pentru a obține acces la conturile utilizatorilor. Ulterior, acestea sunt folosite pentru a înșela alte persoane sau în scopuri ilicite.

„Escrocii cer un cod de verificare primit prin SMS, invocând diverse pretexte, precum o eroare tehnică sau necesitatea unui ajutor urgent. Odată ce le furnizați codul, aceștia pot prelua controlul contului dumneavoastră de WhatsApp„, avertizează Poliția Română, citată de News.ro.

Un caz concret a fost raportat la Poliția municipiului Suceava, unde o femeie de 66 de ani a fost înșelată cu suma de 3.843 de lei. Aceasta a primit un SMS prin care era informată că fiica sa are un nou număr de telefon și i s-a cerut să inițieze o conversație pe WhatsApp. Sub pretextul că are nevoie de bani pentru un telefon nou, femeia a fost convinsă să efectueze un transfer bancar. După câteva zile, a realizat că mesajele au fost șterse și că a fost victima unei escrocherii.

Polițiștii din Suceava au deschis o anchetă pentru înșelăciune, iar Inspectoratul Județean de Poliție recomandă precauție în fața unor astfel de mesaje suspecte. În special, se recomandă să nu divulgați codurile de verificare WhatsApp, acestea protejând securitatea contului dumneavoastră, să verificați identitatea celor care vă contactează, apelându-i direct pentru confirmare. să activați autentificarea în doi pași, pentru a preveni accesul neautorizat, să nu răspundeți la cereri financiare suspecte sau promisiuni dubioase și să informați familia și prietenii despre această metodă de fraudă, pentru a preveni alte incidente.

Poliția Română îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu cadă pradă acestor escrocherii, recomandând raportarea imediată a oricăror tentative de fraudă autorităților competente.

