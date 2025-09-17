Escrocii creează conturi false, folosind fotografii și numele unor persoane reale, pe care le asociază cu alte numere de telefon

Poliția avertizează asupra unei noi metode de fraudă online care ia amploare prin aplicațiile de mesagerie, în special pe WhatsApp. În județul Giurgiu au fost semnalate mai multe cazuri în care escrocii creează conturi false, folosind fotografii și numele unor persoane reale, dar asociindu-le cu alte numere de telefon. Ulterior, aceștia contactează rude sau prieteni ai persoanei căreia îi fură identitatea și solicită bani sub pretextul unor urgențe.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu explică faptul că metoda mizează pe încrederea pe care oamenii o au în cei apropiați. În scris, infractorii pretind că trec printr-o situație gravă și cer transferuri rapide în conturi bancare indicate de ei. Pentru a nu cădea în capcană, polițiștii recomandă ca orice astfel de cerere să fie verificată printr-un apel telefonic direct către persoana în cauză sau către o rudă apropiată.

„Este important să nu vă bazați doar pe conversații scrise. Un simplu apel de verificare, de câteva minute, poate face diferența dintre o situație reală și o tentativă de fraudă”, transmit oamenii legii.

Autoritățile atrag atenția că expresii, precum „trimite repede” sau „nu spune nimănui” sunt semnale clare de alarmă și indică o posibilă înșelăciune. În plus, recomandă cetățenilor să evite distribuirea fotografiilor sau a datelor personale către necunoscuți ori în spațiul public, pentru a preveni folosirea abuzivă a imaginii lor.

Poliția subliniază că vigilența și confirmarea identității celui care cere bani sunt cele mai eficiente arme împotriva acestui tip de fraudă, care devine tot mai frecvent.

