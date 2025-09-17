Poliția avertizează că s-au înmulțit infracțiunile cu identități false pe WhatsApp

De către
Dana Macsim
-
0
15

Escrocii creează conturi false, folosind fotografii și numele unor persoane reale, pe care le asociază cu alte numere de telefon

Poliția avertizează asupra unei noi metode de fraudă online care ia amploare prin aplicațiile de mesagerie, în special pe WhatsApp. În județul Giurgiu au fost semnalate mai multe cazuri în care escrocii creează conturi false, folosind fotografii și numele unor persoane reale, dar asociindu-le cu alte numere de telefon. Ulterior, aceștia contactează rude sau prieteni ai persoanei căreia îi fură identitatea și solicită bani sub pretextul unor urgențe.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu explică faptul că metoda mizează pe încrederea pe care oamenii o au în cei apropiați. În scris, infractorii pretind că trec printr-o situație gravă și cer transferuri rapide în conturi bancare indicate de ei. Pentru a nu cădea în capcană, polițiștii recomandă ca orice astfel de cerere să fie verificată printr-un apel telefonic direct către persoana în cauză sau către o rudă apropiată.

„Este important să nu vă bazați doar pe conversații scrise. Un simplu apel de verificare, de câteva minute, poate face diferența dintre o situație reală și o tentativă de fraudă”, transmit oamenii legii.

Autoritățile atrag atenția că expresii, precum „trimite repede” sau „nu spune nimănui” sunt semnale clare de alarmă și indică o posibilă înșelăciune. În plus, recomandă cetățenilor să evite distribuirea fotografiilor sau a datelor personale către necunoscuți ori în spațiul public, pentru a preveni folosirea abuzivă a imaginii lor.

Poliția subliniază că vigilența și confirmarea identității celui care cere bani sunt cele mai eficiente arme împotriva acestui tip de fraudă, care devine tot mai frecvent.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Articolul precedentSabrina Carpenter, Justin Bieber și Karol G, printre headlinerii Coachella 2026
Articolul următorRomânia, între liderii europeni la creșterea costului orar al muncii
Dana Macsim
Dana Macsim
https://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.