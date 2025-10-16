Poliția anunță că Cambodgia va deporta 59 de sud-coreeni implicați în centre de înșelătorii

Autoritățile cambodgiene au anunțat că vor deporta vineri 59 de cetățeni sud-coreeni care au lucrat în scheme de tip „cyberscam”, după ce Coreea de Sud a trimis o echipă pentru a investiga soarta zecilor de cetățeni afectați, scrie AFP.

Miercuri, guvernul sud-coreean a interzis cetățenilor să călătorească în anumite zone din Cambodgia și a trimis oficiali la Phnom Penh pentru a discuta cazurile legate de locuri de muncă false și centre de înșelătorii online, care, potrivit Seulului, au afectat zeci de sud-coreeni.

Experții spun că această industrie ilicită de miliarde de dolari a luat amploare în Asia de Sud-Est în ultimii ani, cu mii de persoane implicate în escrocherii online, unele voluntar, altele forțate de grupările criminale organizate care conduc rețelele de fraudă.

„Autoritățile plănuiesc să deporteze 59 de cetățeni sud-coreeni… care au fost salvați de autoritățile cambodgiene sau reținuți pentru alte infracțiuni, cu cooperarea ambasadei Coreei de Sud”, se arată într-un comunicat al poliției naționale din Cambodgia, transmis joi.

Autoritățile cambodgiene au primit anul acesta solicitări pentru a ajuta 60 de sud-coreeni în legătură cu operațiuni de tip scam, dintre care 40 au fost localizați ca urmare a cererilor venite de la familiile lor și de la ambasada sud-coreeană. În continuare, poliția caută 76 de sud-coreeni dați dispăruți în Cambodgia, se precizează în comunicat.

Colaborare între Cambodgia și Coreea de Sud

Prim-ministrul cambodgian Hun Manet s-a întâlnit miercuri cu vice-ministrul de externe al Coreei de Sud, Kim Jina, și delegația acesteia. Au discutat despre „eforturi comune în combaterea criminalității transnaționale, în special a escrocheriilor online, subliniind că această cooperare dintre autoritățile cambodgiene și cele sud-coreene a adus numeroase rezultate pozitive”.

Cele două țări vor continua să-și întărească colaborarea pentru combaterea înșelătoriilor online. Se estimează că aproximativ 1.000 de sud-coreeni se află printre cei circa 200.000 de oameni implicați în operațiuni de tip scam în Cambodgia.

Unele persoane sunt forțate sub amenințarea violenței să execute scheme de tip „pig butchering” — escrocherii cu criptomonede care câștigă treptat încrederea victimelor înainte de a le fura fondurile.

Arestate și deportate sute de persoane

Autoritățile cambodgiene au arestat de la sfârșitul lunii iunie 3.455 de suspecți de fraudă online din 20 de țări asiatice și africane. Zeci dintre aceștia, inclusiv „lideri și complici”, au fost trimiși în instanță pentru fraude online, crimă și trafic de persoane.

Peste 2.800 de cetățeni străini au fost deja deportați, iar autoritățile au reușit să elibereze și unele victime ale traficului de persoane.

Potrivit Amnesty International, abuzurile din centrele de scam din Cambodgia sunt „la scară largă”, existând cel puțin 53 de complexe de înșelătorii unde grupările criminale practică trafic de persoane, muncă forțată, tortură, privare de libertate și sclavie.

