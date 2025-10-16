Alianța Nord-Atlantică trece printr-o etapă de cooperare informativă fără precedent, potrivit unui oficial de rang înalt NATO, citat de Kyiv Post, în contextul reuniunii miniștrilor apărării de la Bruxelles.

„Nu am mai văzut niciodată aliații partajând informații atât de rapid, atât de eficient și pe un spectru atât de larg de probleme”, a declarat sursa, sub protecția anonimatului.

Statele Unite continuă să fie principalul furnizor de informații al NATO, intensificând colaborarea cu partenerii europeni.

„Nu am observat niciun semn de încetinire – nici din partea Washingtonului, nici din partea partenerilor noștri europeni. Dimpotrivă, tendința este inversă. Cu toții ne intensificăm eforturile, inclusiv Statele Unite”, a adăugat oficialul.

Reprezentantul NATO a subliniat că relațiile dintre serviciile de informații americane și cele europene se bazează pe încredere și colaborare strânsă. Schimbul constant de date contribuie la consolidarea capacităților comune de apărare și la reacția rapidă în fața amenințărilor emergente.

Washingtonul promite sprijin informațional pentru Ucraina

Oficialul a confirmat că Statele Unite vor furniza Ucrainei sprijin semnificativ în domeniul informațiilor, în contextul viitoarelor garanții de securitate.

„Mă bucur că Statele Unite s-au angajat să furnizeze un sprijin substanțial în materie de informații ca parte a unor astfel de garanții pentru Ucraina”, a afirmat acesta.

Informații secrete, transmise Ucrainei pentru misiuni strategice

Săptămâna trecută, Kyiv Post a relatat că administrația Trump ar fi transmis Ucrainei date-cheie pentru lovirea unor instalații petroliere din Rusia, într-o operațiune secretă menită să forțeze Moscova să accepte negocieri.

Până la începutul lunii octombrie, 38% dintre rafinăriile rusești au fost afectate, provocând o criză energetică internă.

În consecință, autoritățile ruse au impus restricții privind vânzarea de benzină și motorină în mai multe regiuni.

Date strategice pentru evitarea apărării ruse

Potrivit Financial Times, care citează oficiali americani și ucraineni, informațiile oferite de Washington au inclus planificarea traseului, altitudinea, sincronizarea și detalii ale misiunilor, ajutând dronele ucrainene să evite sistemele de apărare aeriană rusești.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.