PNL ar putea fi scos de la Guvernare. PSD plănuiește reducerea ministerelor

Dacă PSD ar fi avut motive să se teamă că nu va ajunge la guvernare, planul social-democraților este unul demn de filme. Marcel Ciolacu a anunțat că a primit mandat din partea colegilor săi să reducă numărul de ministere, secretari de stast și agenții guvernamentale. În aceste condiții ar fi greu de crezut că vor fi dați afară miniștri ai PSD.

Social democrații ar putea schimba regulile jocului imediat după preluarea mandatului și au toate șansele să scoată liberalii de la guvernare. Ne amintim că înainte de formarea Coaliției, PSD amenințat cu anticipate și au majoritate parlamentară pentru a face acest lucru. Acum să dea la o parte PNL-ul este extrem de ușor. Marcel Ciolacu a anunțat că se vor comasa ministere și vor dispărea funcții.

„Am avut un Consiliu Politic Naţional, e posibil ca şi în cursul acestei săptămâni dar şi săptămâna viitoare să avem o şedinţă de Consiliu Politic Naţional. Astăzi, conducerea partidului a primit un vot asupra mandatului cu care să meargă la negocierile din interiorul coaliţiei, atât pe numărul de ministere, numărul de secretari de stat şi abordarea componenţei viitorului guvern, cât şi pe liniile principale pe care le considerăm noi, PSD, de prins în viitorul program de guvernare. Am plecat de la o abordare corectă, de aceea toate negocierile pe care le vom avea cu ceilalţi copreşedinţi care formează această coaliţie vor fi în primul rând axate pe oamenii care vor ocupa aceste poziţii, respectiv de miniştri în Guvernul României. Astăzi, colegii mei au dat un mandat pentru reducerea numărului de ministere din viitorul guvern, reducerea numărului de secretari de stat, cât şi reducerea numărului de agenţii guvernamentale”, a spus Ciolacu, la Palatul Parlamentului.

Momentan sunt zvonuri de scoatere a UDMR de la Guvernare, însă cu siguranță că jocurile sunt făcute pentru excluderea PNL.

„V-am prezentat foarte clar mandatul pe care l-am avut şi l-am primit astăzi de la colegii mei, respectiv structura guvernamentală centrală să fie mai eficientă şi mai suplă. Nu am avut nicio discuţie de a scoate vreun partid politic din componenţa acestei coaliţii”, a precizat Ciolacu, la Palatul Parlamentului.

Și premierul Ciucă a fost întrebat despre ieșirea UDMR de la guvernare, dar a spus că nu s-a discutat despre acest subiect.

„Dacă ne referim la reprezentarea în interiorul Guvernului şi la reducerea numărului de portofolii, este algebră simplă şi trebuie să vedem fiecare cât ni se cuvine în funcţie de reprezentarea în Parlament, dar, în momentul de faţă, nu am discutat absolut nimic pe acest subiect.”, a spus Ciucă.

Potrivit premierului, în cazul reducerii numărului de ministere, şi PNL va rămâne cu mai puţine portofolii.

„Dacă vorbim de reducere, este foarte posibil să rămânem cu mai puţine ministere”, a explicat Ciucă.

Ciucă a precizat că îşi va demisia din funcţia de prim-ministru pe 26 mai, în vederea demarării procedurilor constituţionale pentru rotativa guvernamentală.

„Am aprobat mandatul cu care echipa de negociere a Partidului Naţional Liberal (…) va intra în negocieri începând de mâine. Mandatul are două elemente principale şi anume: menţinerea în protocolul semnat în 2021 şi, desigur, orice ieşire din protocol vizează o revedere a distribuirii ministerelor, iar decizia noastră, discutată de altfel mai mult timp în partid, reducerea numărului de ministere, a numărului de secretari de stat. Practic, iniţierea acestei decizii a Partidului Naţional Liberal a fost luată în momentul în care, prin ultima ordonanţă de urgenţă pe care am dat-o, am redus cu 50% numărul de consilieri personali la nivelul demnitarilor”, a afirmat Ciucă, după şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.

PSD va prelua în 10 zile funcția de premier și sunt așteptate noi măsuri.

„Ca priorităţi în programul de guvernare am considerat că provocările cele mai mari sunt reducerea inflaţiei, creşterea puterii de cumpărare – şi aş dori să ajungem până la sfârşitul anului la o creştere de 82%, cât este media UE, acum fiind la un scor de 77%, creşterea investiţiilor. Dacă acest an am venit în buget cu investiţii de 7,2%, ne-am dori ca bugetul creionat pe anul viitor să atingem ţinta de 10% la investiţii din PIB şi cu investiţii şi cu scheme de ajutor în zona producţiei produselor alimentare şi a produselor de construcţii, astfel încât să încercăm să diminuăm acest deficit de balanţă comercială care s-a mărit foarte mult în ultima perioadă”, a mai spus Ciolacu.

Rămâne de văzut dacă strategia PSD este să elimine PNL de la guvernare în cel mai scurt timp sau se va lungi această situație la finele anului când ar urma să se facă bugetul pe anul viitor.