Un accident grav a avut loc miercuri dimineață pe DN 24C, între localitățile Românești și Dămideni, județul Botoșani. Un microbuz plin cu pasageri și un autoturism s-au ciocnit violent, iar bilanțul este dramatic: trei persoane și-au pierdut viața, una a fost preluată în stare critică de un elicopter SMURD, iar alte 14 victime au ajuns la spital.

În microbuz se aflau 17 oameni, iar în autoturism patru. Impactul a fost atât de puternic încât șapte persoane au rămas blocate în vehicule, fiind nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare.

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, mobilizând la fața locului zeci de salvatori, ambulanțe, autospeciale de stingere, echipaje SMURD și unități de terapie intensivă mobilă. În sprijin a fost trimis și un elicopter.

Traficul pe DN 24C a fost întrerupt complet după accident, circulația urmând să fie reluată după ora 10.00, potrivit Poliției Rutiere.

