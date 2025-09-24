Bursa din Taiwan a înregistrat un record istoric, iar S&P 500 a închis la cele mai ridicate niveluri din istorie

Bursele din Europa au închis marți în teritoriu pozitiv, pe fondul unei atmosfere globale de încredere și al revizuirii în sens ascendent a estimărilor economice de către OCDE, transmite CNBC.

Cele mai mari câștiguri le-a înregistrat retailerul britanic de bricolaj Kingfisher, ale cărui acțiuni au urcat cu 14,6% după ce compania și-a îmbunătățit prognozele, stimulată de cererea robustă de pe piața internă.

Sectorul tehnologic a contribuit, de asemenea, la avans: Be Semiconductor a crescut cu 3,3%, Infineon cu 2,4%, iar STMicroelectronics cu 2,7%. ASML a recuperat pierderile de la începutul zilei și a închis în urcare cu 1,1%. Singura notă negativă a venit din partea ASMI, care a scăzut ușor, cu 0,1%, după reducerea estimărilor pentru a doua jumătate a anului.

Pe segmentul energiei verzi, titlurile Orsted au avansat cu 3,9%, în urma deciziei unui judecător american care a permis companiei să continue lucrările la un proiect din New England, blocat anterior de administrația Trump.

Tendința optimistă a fost întărită și de evoluțiile internaționale: pe Wall Street, Nvidia a urcat cu 3,9%, iar indicii americani și asiatici au atins noi maxime. Bursa din Taiwan a înregistrat un record istoric, iar S&P 500 a închis la cele mai ridicate niveluri din istorie.

În paralel, pe scena geopolitică, ambasadorul SUA la Beijing, David Perdue, a anunțat că o întâlnire între președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping ar putea avea loc abia la începutul anului 2026, și nu până la finalul acestui an, așa cum se specula anterior.

