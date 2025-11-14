Segmentul rezidențial premium și de lux din Capitală a cunoscut în 2025 cel mai bun an din istoria sa modernă: peste 1.000 de locuințe high-end au fost finalizate, față de 400–700 de unități în anii anteriori.

Valoarea totală a tranzacțiilor a depășit 415 milioane de euro, potrivit analizei SVN România, semnalând o cerere stabilă și interes continuu pentru proprietăți de top, chiar și într-o piață mass-market mai temperat.

Raluca Dobrișan, managing partner SVN Romania, explică pentru Ziarul Financiar fenomenul:

„2025 a fost un an bun pentru piața rezidențială premium și de lux din Capitală, cu un număr record de livrări și tranzacții pentru istoria modernă a României – iar un volum similar nu se va mai înregistra prea curând, având în vedere împuținarea terenurilor pretabile pentru dezvoltarea unor proiecte similare.”

Prețuri în creștere și proprietăți spectaculoase

În timp ce piața totală din București-Ilfov a înregistrat o scădere de 5,7% a tranzacțiilor în primele zece luni ale anului, segmentul de lux merge în contracurent.

Prețurile medii pentru locuințele premium pornesc de la 3.500 €/mp și pot depăși 6.000 €/mp în zonele cele mai căutate, precum Aviatorilor, Primăverii, Floreasca și Herăstrău.

Valoarea medie a unei locuințe noi de lux tranzacționate în 2025 a fost de circa 400.000 euro + TVA, iar proprietățile spectaculoase au depășit două milioane de euro.

Premium nu mai înseamnă doar locație și finisaje

Definiția locuinței premium s-a schimbat: nu mai sunt suficiente amplasamentul și finisajele scumpe.

„Piața rezidențială premium și de lux s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și o locuință de profil nu mai poate fi definită doar prin amplasament, suprafețe și finisaje, ci și prin concepte elaborate de design sau tehnologii și sisteme sustenabile de furnizare a energiei”, explică Raluca Dobrișan pentru ZF.

Astfel, panourile solare, soluțiile smart-home integrate, recuperarea energiei și ansamblurile cu emisii reduse au devenit tot mai prezente în proiectele de lux, anterior întâlnite mai ales în dezvoltări internaționale.

