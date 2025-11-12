Camera Deputaților a adoptat miercuri așa-numita Lege „Nordis”, care limitează sumele plătite ca avans la semnarea promisiunilor de vânzare sau de cumpărare pentru locuințele aflate în construcție.

Potrivit actului normativ, cumpărătorii nu vor mai putea achita mai mult de 5% din valoarea imobilului în faza de rezervare, o măsură menită să prevină abuzurile din piața imobiliară.

Proiectul modifică Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, introducând reglementări clare pentru tranzacțiile de tip off-plan (înainte de finalizarea construcției).

Reguli stricte pentru rezervări și promisiuni de vânzare

Textul de lege prevede următoarele: „convenţiile privind rezervarea cumpărării unităţilor individuale din cadrul condominiului viitor sau a locuinţelor individuale viitoare se pot încheia pentru o perioadă maximă de 60 de zile”, după care trebuie semnată promisiunea de vânzare-cumpărare sau contractul de vânzare.

Totodată, „sumele achitate de cumpărător privind rezervarea cumpărării unităţilor individuale din cadrul condominiului viitor sau a locuinţelor individuale se scad din preţul vânzării şi nu pot depăşi 5% din preţ, sub sancţiunea nulităţii absolute a convenţiei de rezervare”, stipulează legea.

Dacă dezvoltatorul nu finalizează contractul de vânzare în termenul legal de 60 de zile, din vina sa, acesta este obligat să restituie integral sumele primite, în cel mult 30 de zile.

Legea, adoptată definitiv de Parlament

Inițiativa legislativă a apărut în urma controverselor legate de cazurile Nordis Group, în care mai mulți cumpărători au reclamat pierderea sumelor achitate în avans pentru apartamente aflate în faze incipiente de construcție.

Legea urmărește să crească transparența și să reducă riscurile pentru clienți, stabilind un cadru legal mai echitabil în relația dintre dezvoltatori și cumpărători.

Proiectul a fost deja adoptat de Senat, iar Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a dat votul final miercuri. Noua lege urmează să fie promulgată și publicată în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.