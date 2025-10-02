Există indicii că OPEC+ ar putea decide o creștere a producției cu până la 500.000 de barili pe zi, în noiembrie

Cotațiile internaționale ale petrolului au înregistrat, miercuri, cel mai redus nivel din ultimele 17 săptămâni, marcând a treia zi consecutivă de depreciere. Investitorii sunt tot mai îngrijorați de efectele unei posibile blocări a activităților guvernului american asupra economiei globale, în timp ce piețele anticipează o eventuală majorare a producției de către OPEC+ în luna noiembrie, relatează Reuters.

La finalul tranzacțiilor, țițeiul Brent s-a ieftinit cu 0,94%, ajungând la 65,41 dolari pe baril, cel mai scăzut nivel din 4 iunie. West Texas Intermediate (WTI) a coborât cu 0,88%, până la 61,82 dolari pe baril, cel mai redus preț de la sfârșitul lunii mai.

Tendința descendentă a fost accentuată de raportul Administrației pentru Informații Energetice din SUA, care a indicat o creștere peste așteptări a stocurilor, 1,8 milioane de barili în plus, într-o singură săptămână.

În paralel, cererea globală dă semne de slăbiciune. În Statele Unite, angajările în sectorul privat au scăzut neașteptat în septembrie, sugerând o temperare a pieței muncii, iar în Asia activitatea industrială s-a contractat în cele mai mari economii ale regiunii.

Pe partea de ofertă, există indicii că OPEC+ ar putea decide o creștere a producției cu până la 500.000 de barili pe zi în noiembrie, o cifră de trei ori mai mare decât suplimentarea din luna precedentă. Arabia Saudită urmărește, potrivit surselor din industrie, să-și recâștige o parte din cota de piață. Totuși, OPEC a respins informațiile privind această creștere semnificativă, catalogându-le drept „înșelătoare”.

Situația este complicată și de evenimentele din Rusia. Unele regiuni se confruntă cu penurii de combustibil, iar un incendiu izbucnit la o rafinărie din regiunea Iaroslavl a fost stins miercuri, autoritățile afirmând că incidentul nu a avut legătură cu atacurile ucrainene cu drone.

