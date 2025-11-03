Potrivit senatorului AUR, acest dezechilibru arată o economie lipsită de creditare și de capital circulant, în timp ce băncile obțin profituri record din marje mari între dobânzile la credite și cele la depozite

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, critică dur performanța și structura sistemului bancar românesc, susținând că România se află, alături de Bulgaria, printre singurele state din Uniunea Europeană unde activele bancare totale sunt mai mici decât produsul intern brut. Potrivit senatorului AUR, acest dezechilibru arată o economie lipsită de creditare și de capital circulant, în timp ce băncile obțin profituri record din marje mari între dobânzile la credite și cele la depozite.

„Imaginea subdezvoltării apare uneori, acolo unde te aștepți mai puțin într-o țară europeană, condusă de o coaliție pro-europeană”, afirmă Peiu, care dă exemplul BCR, a doua bancă din România, care deține o cotă de aproximativ 14% din piață. Aceasta are active de 125 de miliarde de lei, echivalentul a 6,5% din PIB, și credite în valoare de 68 de miliarde, adică doar 3,5% din PIB.

Senatorul evidențiază și profitabilitatea ridicată a instituției: în prima jumătate a anului, BCR a înregistrat venituri de 4,8 miliarde de lei și un profit net de 2,5 miliarde, ceea ce înseamnă că „din doi lei încasați, unul a rămas profit”.

„Logica bancară la noi este foarte simplă: dobânzi mici pentru depozite – la jumătate față de inflație – și dobânzi mari pentru credite, peste rata inflației. Rezultatul este o marjă mare de profit, dar o economie sufocată de costuri ridicate și lipsă de finanțare”, a declarat Peiu.

El susține că această strategie bancară descurajează investițiile interne, reduce competitivitatea și împinge piața locală să importe bunuri mai ieftine din Asia, în loc să dezvolte producția internă: „Economia locală nu se poate finanța decât foarte scump, deci trebuie să lucreze cu marje mari. Și-uite așa, mai bine cumpărăm totul din China”.

În concluzie, liderul senatorilor AUR subliniază că România și Bulgaria sunt singurele state din UE unde totalul activelor bancare este sub nivelul PIB-ului, iar totalul creditelor acordate, reprezintă doar un sfert din PIB: „În Europa nu o să găsiți așa ceva. Mândră corabia, meșter cârmaciul!”, a încheiat ironic Petrișor Peiu.

