Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a atacat sâmbătă Beijingul pe tema creșterii ‘acțiunilor destabilizatoare’ în Marea Chinei de Sud și s-a angajat să sprijine țările din Asia de Sud-Est cu tehnologie pentru a le ajuta să răspundă în comun amenințărilor chineze, informează Reuters.

Aflat în a doua zi la Kuala Lumpur, plină de întâlniri care au inclus discuții multilaterale cu aliații Australia, Japonia și Filipine, Hegseth a propus miniștrilor apărării din ASEAN construirea unei recunoașteri comune a domeniului maritim și a declarat că China a dat dovadă de lipsă de respect și le-a amenințat suveranitatea teritorială.

‘Trăiți pe pielea dvs. amenințările cu care ne confruntăm cu toții din cauza agresiunii și a acțiunilor Chinei în Marea Chinei de Sud și în alte părți’, a spus el.

‘Trebuie să ne dezvoltăm capacitățile comune de răspuns, iar acest lucru include monitorizarea comportamentului maritim și dezvoltarea instrumentelor care ne permit să răspundem rapid… asigurându-ne că oricine este victima agresiunii și provocării nu este, prin definiție, singur. Nimeni nu poate inova și nu se poate extinde așa cum o fac Statele Unite ale Americii și suntem nerăbdători să împărtășim aceste capacități cu aliații și partenerii’, a adăugat Hegseth.

Remarcile lui Hegseth au venit la o zi după ce forțele armate ale Australiei, Noii Zeelande, Filipinelor și SUA au efectuat un exercițiu în Marea Chinei de Sud, o patrulă despre care un purtător de cuvânt al armatei chineze a spus că ‘a subminat grav pacea și stabilitatea’.

Beijingul revendică suveranitatea asupra aproape întregii Mări a Chinei de Sud și a desfășurat o armadă de nave ale pazei de coastă la sute de kilometri de zona sa continentală, care a intrat în mod repetat în conflict cu nave filipineze și a fost acuzată că perturbă activitățile energetice ale Malaeziei și Vietnamului.

Beijingul neagă acuzațiile ce i se aduc

Beijingul neagă că acționează agresiv și susține că paza sa de coastă a operat în mod profesionist în apărarea teritoriului chinez de incursiuni.

Vineri, ministrul apărării chinez, Dong Jun, a declarat că este necesar ca China și ASEAN să colaboreze pentru ‘a concentra forțele estice’ și a proteja pacea și stabilitatea în Marea Chinei de Sud.

Vizita lui Hegseth în Asia de Sud-Est a avut loc la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a anunțat pe rețelele de socializare că a cerut armatei americane să ‘înceapă să testeze armele noastre nucleare’, după o pauză de 33 de ani, o mișcare care părea a fi un mesaj care vizează puterile nucleare rivale China și Rusia.

Nu a fost imediat clar dacă Trump se referea la teste nucleare explozive, care ar fi efectuate de Administrația Națională pentru Securitate Nucleară, sau la testarea în zbor a rachetelor cu capacitate nucleară.

Întrebat de reporteri la ce fel de testare se referea Trump, Hegseth a declarat că departamentul său va comenta ulterior, adăugând: ‘Avem capacități nucleare foarte performante, iar testarea lor este doar prudentă’.

Adresându-se forumului miniștrilor apărării din ASEAN, Hegseth a lăudat acreditările de pace ale Washingtonului și a declarat că SUA sunt dedicate construirii unei armate ‘de neegalat ca putere globală’, subliniind în același timp angajamentul său față de aliații și partenerii din Indo-Pacific.

El a spus că dialogul SUA cu China este important și că oportunitatea pe care a avut-o vineri de a discuta cu omologul său chinez este valoroasă, dar a avertizat că acțiunile Beijingului trebuie urmărite cu atenție.

‘Căutăm pacea. Nu căutăm conflictul, dar trebuie să ne asigurăm că China nu încearcă să vă domine pe dumneavoastră sau pe oricine altcineva’, le-a transmis Hegseth omologilor săi din ASEAN.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!