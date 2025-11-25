Peste jumătate dintre regiunile Rusiei se confruntă cu deficite bugetare, relevă un studiu recent

Mai mult de jumătate dintre regiunile Rusiei au înregistrat deficite bugetare în primele nouă luni ale acestui an, conform unei analize realizate de agenția de rating Expert RA și citată marți de publicația Vedomosti, scrie The Moscow Times.

Probleme pentru unele regiuni din Rusia

Cele 56 de regiuni afectate au raportat un deficit total combinat de 169,2 miliarde de ruble (aproximativ 2,14 miliarde de dolari), excluzând municipalitățile.

Deficitul s-a datorat unei creșteri a cheltuielilor cu 14,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, comparativ cu un avans de doar 6,9% al veniturilor. Veniturile regionale pentru perioada ianuarie-septembrie au totalizat 16 trilioane de ruble (aproximativ 203 miliarde de dolari).

Cele mai mari deficite absolute au fost înregistrate în regiunea Kemerovo – 43,9 miliarde de ruble (556 milioane de dolari), regiunea Irkutsk – 41,1 miliarde de ruble (521 milioane de dolari) și districtul autonom Yamal-Nenets – 38 miliarde de ruble (482 milioane de dolari). Alte regiuni cu deficite ridicate includ Tyumen, Novosibirsk și Nizhni Novgorod.

Pe de altă parte, câteva regiuni au raportat excedente bugetare. Printre acestea se numără Moscova, cu un excedent de 269,4 miliarde de ruble (3,42 miliarde de dolari), Sankt Petersburg – 47,9 miliarde de ruble (607 milioane de dolari) și Tatarstan – 43,9 miliarde de ruble (556 milioane de dolari).

Ministerul Finanțelor a oferit cifre ușor diferite, estimând un deficit regional agregat pentru primele nouă luni la 139 miliarde de ruble (1,76 miliarde de dolari), afectând 55 de regiuni. La data de 19 noiembrie, regiunile aveau un deficit combinat de 0,6 trilioane de ruble (7,6 miliarde de dolari), cu venituri realizate de 18,8 trilioane de ruble (238 miliarde de dolari) și cheltuieli de 19,4 trilioane de ruble (246 miliarde de dolari).

Ministrul Finanțelor, Anton Siluanov, a declarat la sfârșitul lunii octombrie că bugetele regionale se așteaptă să înregistreze un deficit de 300 miliarde de ruble în anul viitor, guvernul urmând să ofere până la 30 miliarde de ruble (380 milioane de dolari) în sprijin suplimentar până la sfârșitul anului.

Veniturile regionale rămân vulnerabile la scăderea impozitelor pe profitul companiilor în mai multe industrii, a declarat Emil Ablaev, de la Centrul pentru Analiză Macroeconomică și Prognoză pe Termen Scurt, pentru Vedomosti. El estimează că deficitul regional total pe acest an ar putea ajunge între 500 și 800 miliarde de ruble (6,34 – 10,14 miliarde de dolari).

Creșterea cheltuielilor se datorează angajamentelor pentru proiectele naționale, modernizarea infrastructurii, obligațiilor sociale și răspunsului la situații de urgență sau crize. Cele mai mari majorări au fost în domeniul politicilor sociale (+21% sau 658,5 miliarde de ruble / 8,35 miliarde de dolari), programe pentru economia națională (+21% sau 607,9 miliarde de ruble / 7,7 miliarde de dolari) și educație (+13% sau 400,4 miliarde de ruble / 5,07 miliarde de dolari). De asemenea, costurile pentru serviciul datoriei regionale au crescut cu 53%.

