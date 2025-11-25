Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, vrea ca România să-și dubleze investițiile cu bani din bugetul național și să implice direct mediul privat

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, anunță intenția de a propune, la începutul anului viitor, un plan național pentru accesarea fondurilor europene, un document strategic care ar urma să stabilească o abordare multianuală și un mecanism de finanțare dublat din surse naționale. Pîslaru susține că România trebuie să treacă de la o atitudine reactivă la una proactivă în negocierile europene.

„Aș vrea ca în ianuarie-februarie să avem un mandat pentru a începe planificarea pentru banii europeni, un plan de țară care să plece de la ideea că ne pregătim din timp. România de obicei așteaptă negocierile, de data aceasta nu așteptăm”, a declarat ministrul în cadrul conferinței ROINVEST, organizată de news.ro.

Pîslaru propune un mecanism prin care fiecare euro accesat de la Bruxelles, să fie dublat de un euro din bugetul național. „Vrem să mergem pe un principiu: la un euro bani europeni, să avem un euro din bugetul național. Ar însemna ca în șapte ani să alocăm 70 de miliarde de euro din fonduri proprii. Zece miliarde de euro pe an este fezabil, mai ales că și acum cofinanțăm cu aproximativ 30%”, a explicat el. Ministrul estimează că această formulă, ar duce la un buget total de investiții de aproximativ 140 de miliarde de euro pentru următorul exercițiu financiar.

Potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru anul 2027, România ar trebui să-și propună accesarea a cel puțin 8 miliarde de euro din fondurile de coeziune. Ideal ar fi să se apropie de pragul de 10 miliarde de euro. Din 2028, obiectivul este continuarea absorbției accelerate pe ciclul 2028–2034.

Ministrul avansează și ideea cooptării mediului privat, într-un parteneriat financiar direct. „Vreau să nu fie doar o consultare cu sectorul privat, ci să spunem: avem un euro de la UE, un euro din bugetul național și să aducem un euro din sectorul privat, prin proiecte concrete de investiții.” El este de părere că o parte a contribuției private, ar putea proveni din extinderea instrumentelor financiare, pentru care estimează o alocare de 10–15 miliarde de euro.

Potrivit acestuia, noul cadru ar permite construirea unui plan național de investiții în valoare totală de 200–210 miliarde de euro, capabil să elimine fragmentarea actuală a programelor și să impună o planificare multianuală coerentă. „România ar putea să își pună toate resursele într-o găleată comună și să ia pentru prima oară sectorul privat ca partener real în stabilirea direcțiilor de investiții”, a adăugat Pîslaru, subliniind că inițiativa depinde de stabilitatea politică și de acordul coaliției de guvernare.

