Sunt semnate sau în implementare proiecte de aproape 10 miliarde de euro

După 15 luni de mandat, Sebastian Burduja face bilanțul activității la șefia Ministerului Energiei. ”Probabil m-aţi mai auzit spunând ca sunt cel mai norocos ministru. Oamenii din energie sunt absolut minunaţi, iar România traversează cel mai bun moment post-1989 prin revoluţia energetică pe care am început-o. Tranziţia verde vine cu provocări, dar şi cu oportunităţi fără precedent. Vă prezint, ca de fiecare dată, raportul de activitate — transparent, complet (peste 100 de pagini) şi deschis comentariilor. În premieră, veţi vedea situaţia la zi, defalcată pe toate programele de investiţii, inclusiv cu harta proiectelor”, a postat ministrul Burduja pe Facebook.

Serbastian Burduja afirmă că în 5 luni au ajuns peste 13 miliarde de euro pentru fiecare colţ al României şi pentru fiecare segment de activitate din energia României.

”Continui să fiu transparent şi să comunic public şi astăzi, la împlinirea celor 15 luni de mandat, aşa cum am făcut şi la 6 luni, şi la 9 luni, şi la 12 luni. În toată această perioadă am lansat şi gestionat fonduri nerambursabile pentru investiţii de peste 13 miliarde de euro, investiţii esenţiale pentru sectorul energetic. Vorbim despre fonduri care provin din PNRR, Fondul pentru Modernizare, Scheme Naţionale şi Planul Naţional de Investiţii”, scrie ministrul Burduja.

Prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Burduja amintește că implementează cinci programe majore, dedicate energiei verzi şi eficienţei energetice.

”Până acum, am contractat 297 proiecte pentru noi capacităţi de energie regenerabilă, cu o valoare totală de peste 2 miliarde de euro şi o putere instalată de 1881 MW. În plus, investim 237 milioane de euro în producţia de hidrogen verde, din care au fost semnate 6 contracte, şi 709 milioane de euro în dezvoltarea de sisteme de producţie combinată a energiei electrice şi termice (CHP), cu o capacitate de 486.2 MW electrici şi 355.8 MW termici”, spune Burduja. Ministrul mai anunţă investiţii de 280 milioane de euro, doar partea nerambursabilă, în lanţurile industriale de producţie şi reciclare a bateriilor şi panourilor fotovoltaice, şi 130 milioane de euro au fost semnate pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul industrial. ”Din Fondul pentru Modernizare, am semnat deja 166 de proiecte pentru producerea de energie regenerabilă pentru autoconsum în instituţii publice, în total peste 103 milioane de euro. Alte 63 de proiecte, totalizând aproape 1,65 miliarde de euro, au fost semnate pentru extinderea şi modernizarea reţelei de distribuţie. Investiţiile strategice în infrastructura de transport a energiei electrice şi gazelor naturale însumează 1,3 miliarde de euro, iar proiectele de la CE Oltenia alte 1,5 miliarde de euro”, afirmă ministrul Energiei.

El precizează că la toate acestea se mai adaugă programul Electric-Up, proiectele pentru energie din Planul Naţional de Investiţii, precum şi proiectele gestionate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

”Până acum, în 2024, am pus în funcţiune centrale electrice cu o putere instalată de peste 290 MW, şi avem în vedere aproape 1.400 MW suplimentari până la finalul anului. Pe lângă acestea, vom adăuga şi 100 MW capacitate de stocare, un pas esenţial pentru echilibrarea sistemului energetic naţional şi pentru asigurarea fiabilităţii şi stabilităţii energetice. Aşa arată România cu investiţiile contractate până acum. În total, peste 9,5 miliarde de euro (fonduri nerambursabile + contribuţia beneficiarilor) sunt deja la treabă şi se vor realiza începând din acest an. Restul reprezintă apeluri deschise sau la care lucrăm intens pentru a le deschide. Iar aceasta este doar o parte din totalul fondurilor pe care le-am atras şi pe care le investim în România, în sectorul energetic”, menţionează ministrul.