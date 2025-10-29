„Perla” vândută de Hagi pe aproape 3 milioane de euro a debutat după 2 ani în MLS!

Tânărul mijlocaș român a debutat în Major League Soccer în meciul cu Vancouver Whitecaps, intrând pe teren în minutul 80 al primei manșe din play-off.

După o perioadă lungă de așteptare, Enes Sali a bifat în sfârșit primele sale minute în Major League Soccer (MLS), la aproape doi ani de la transferul de la Farul Constanța la FC Dallas. Jucătorul român de origine turcă, considerat unul dintre cei mai talentați tineri fotbaliști ai generației sale, a intrat pe teren în minutul 80 al meciului pierdut de texani cu scorul de 0-3, în deplasare la Vancouver Whitecaps, în prima manșă a play-off-ului.

Sali nu a ezitat să intre în contactele fizice și a fost avertizat cu un cartonaș galben, semn că a tratat cu seriozitate debutul său în prima ligă americană. Deși echipa sa nu a reușit să pună probleme canadienilor, prezența mijlocașului ofensiv român pe teren reprezintă un moment important al carierei sale.

MLS are un format atipic în fazele eliminatorii

FC Dallas a reușit să prindă in extremis play-off-ul, terminând sezonul regulat pe locul 7 în Conferința de Vest. Sistemul de disputare din Major League Soccer este unul particular: faza eliminatorie se joacă în serii „best-of-three”, iar echipa mai bine clasată beneficiază de avantajul terenului propriu în meciurile 1 și, dacă este cazul, 3.

În cazul în care o partidă se încheie la egalitate, nu se joacă prelungiri, iar calificarea se decide direct la lovituri de departajare. Astfel, FC Dallas are șansa revanșei pe 2 noiembrie, când va întâlni din nou pe Vancouver, de data aceasta în Texas. Dacă echipa lui Sali va reuși să se califice, adversara din sferturi va fi învingătoarea dintre Los Angeles FC și Austin FC.

Debutul lui Enes Sali vine după o perioadă de acomodare treptată în sistemul de dezvoltare american. Tânărul român a fost transferat la doar 16 ani de FC Dallas, iar în primii doi ani a evoluat constant pentru echipa secundă, North Texas SC, formația afiliată clubului din MLS.

La acest nivel, Sali a impresionat: a înscris 9 goluri și a oferit 5 pase decisive în 30 de partide, contribuind consistent la rezultatele echipei din ligile de dezvoltare. Evoluțiile sale constante i-au adus în cele din urmă promovarea în lotul primei echipe și debutul așteptat pe scena profesionistă.

Deși a fost introdus doar pentru ultimele 10 minute ale meciului, debutul său marchează o etapă importantă în cariera unui jucător care, încă din adolescență, a atras atenția prin maturitatea sa în joc.

Enes Sali continuă să dețină un record impresionant în fotbalul românesc: este cel mai tânăr debutant din istoria echipei naționale a României, după ce a jucat în 2021 la doar 15 ani și 264 de zile, într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale. La acel moment, devenea al patrulea cel mai tânăr internațional din istoria fotbalului mondial.

Trecerea lui la FC Dallas și progresul constant din Statele Unite ar putea deschide noi oportunități pentru cariera sa, într-un campionat tot mai competitiv și vizibil la nivel global.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!