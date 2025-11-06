Prejudiciul estimat de anchetatori depăşeşte 104 milioane de lei, bani proveniţi din fonduri publice destinate sprijinirii consumatorilor în contextul crizei energetice

Poliţiştii de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului General, au descins, joi, în mai multe locaţii din Bucureşti, într-un dosar privind o fraudă masivă în sistemul de compensare a preţurilor la energie electrică.

Anchetatorii au efectuat opt percheziţii la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, precum şi la domiciliile unor persoane implicate. Cele două companii vizate sunt suspectate că ar fi creat un mecanism fictiv de tranzacţionare a energiei, pentru a majora artificial costurile raportate statului.

Potrivit anchetei, între aprilie şi august 2022, reprezentanţii firmelor ar fi depus deconturi false pentru a obţine compensaţii necuvenite din bugetul public, pretinzând sume semnificativ mai mari decât cele justificate legal.

Procurorii susţin că energia ar fi fost revândută în lanţ între firme din acelaşi grup, fiecare tranzacţie crescând artificial preţul pe megawatt-oră. Prin această schemă, companiile ar fi reuşit să creeze un preţ mediu de achiziţie supraevaluat, care a stat la baza cererilor de rambursare.

Prejudiciul estimat de anchetatori depăşeşte 104 milioane de lei, bani proveniţi din fonduri publice destinate sprijinirii consumatorilor în contextul crizei energetice.

Operaţiunea face parte din acţiunea „Jupiter”, derulată la nivel naţional pentru combaterea infracţiunilor economico-financiare, şi s-a desfăşurat cu sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie „Vlad Ţepeş”.

Surse judiciare afirmă că investigaţia se află în faza de documentare, însă anchetatorii au deja indicii că reţeaua ar fi funcţionat cu structuri comerciale paralele, create special pentru manipularea preţurilor şi obţinerea ilegală de fonduri de la stat.

