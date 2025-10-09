PepsiCo depășește așteptările analiștilor: vânzările internaționale compensează scăderea cererii din America de Nord

Gigantul alimentar și al băuturilor PepsiCo a raportat rezultate peste așteptările Wall Street pentru al treilea trimestru fiscal, susținute de creșterea puternică din piețele internaționale, în ciuda unei cereri tot mai scăzute în America de Nord.

PepsiCo depășește așteptările analiștilor

Conform datelor publicate joi, compania a înregistrat un profit net de 2,6 miliarde de dolari, echivalentul a 1,90 dolari pe acțiune, față de 2,93 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut. Ajustat pentru elemente speciale, profitul pe acțiune a fost de 2,29 dolari, peste estimările analiștilor de 2,26 dolari.

Veniturile totale au crescut cu 2,6%, ajungând la 23,94 miliarde de dolari, peste așteptările de 23,83 miliarde. Vânzările organice – excluzând achizițiile, divestiturile și fluctuațiile valutare – au avansat cu 1,3%.

Deși veniturile s-au menținut solide, volumele de vânzări la nivel global au scăzut cu 1%, afectate de cererea mai slabă pentru gustări și băuturi. Directorul general Ramon Laguarta a explicat că această scădere este parțial rezultatul strategiei deliberate a companiei de a reduce dimensiunile ambalajelor pentru a răspunde nevoilor consumatorilor sensibili la preț – o mișcare care micșorează volumele, dar crește veniturile.

„Ne așteptăm ca afacerile din America de Nord să revină pe o traiectorie de creștere și profitabilitate prin reducerea costurilor, accelerarea inovației și ajustarea pachetelor de preț”, au transmis oficialii companiei.

Divizia Pepsi Foods North America – care include mărci precum Doritos, Quaker Oats și Pearl Milling Company – a raportat o scădere de 4% a volumelor. Compania investește însă în opțiuni mai „permise” nutrițional, precum chipsurile Stacy’s sau rondelele de orez Quaker, și pregătește lansări noi, cum ar fi Doritos Protein, adaptate tendinței pentru produse bogate în proteine.

Pe segmentul băuturilor, vânzările din America de Nord au scăzut cu 3%, însă CEO-ul a remarcat o „revenire treptată a momentului pozitiv”, evidențiind creșterea mărcii Pepsi și a brandului recent achiziționat Poppi, care a înregistrat o majorare de peste 50% a vânzărilor față de anul trecut.

În septembrie, Pepsi a vândut operațiunile Rockstar Energy din SUA și Canada către rivalul Celsius, păstrând însă o participație de 11% în companie. Tot luna trecută, fondul activist Elliott Investment Management a anunțat o investiție de 4 miliarde de dolari în PepsiCo, cerând companiei să reevalueze rețeaua de îmbuteliere din America de Nord și să reinvestească în brandurile de băuturi.

