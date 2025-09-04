Patru zodii puse la încercare în septembrie – surprize, finaluri și noi începuturi

Luna septembrie vine cu energii intense, tranzite astrologice tensionate și evenimente care ne scot pe toți din zona de confort. Potrivit astrologilor internațioonali, perioada aduce testări de identitate, revelații neașteptate și schimbări bruște ce vor afecta în special patru semne zodiacale.

Totul a început pe 1 septembrie, când Saturn retrograd a revenit în Pești, după scurta incursiune prin Berbec. Această mutare scoate la suprafață lecții pe care le-am amânat și tipare inconștiente ce nu mai pot fi ignorate.

Pe 3 septembrie, Mercur în Fecioară formează un aspect tensionat cu Uranus în Gemeni, ceea ce poate genera defecțiuni tehnologice, întârzieri și comunicare defectuoasă. Ziua următoare, Marte în Balanță intră în conflict cu Jupiter în Rac, amplificând dilema dintre nevoia de a confrunta situații nedrepte și riscul de a reacționa exagerat sub presiunea emoțiilor.

Nici începutul de săptămână nu aduce liniște: pe 6 septembrie, Uranus își începe retrogradarea în Gemeni, creând surprize și schimbări bruște de perspectivă.

Momentul de vârf al lunii este însă eclipsa totală de Lună din Pești, pe 7 septembrie. Astfel de evenimente aduc finaluri inevitabile și adevăruri imposibil de trecut cu vederea, declanșând transformări majore.

Mai mult, pe 21 septembrie, eclipsa de Soare în Fecioară va adăuga o nouă rundă de provocări, cu efecte asupra relațiilor și finanțelor.

Astrologii avertizează că patru zodii vor fi afectate cel mai puternic de aceste energii, simțind că întreaga lor viață este pusă la încercare. Pentru ele, septembrie va marca un punct de cotitură, iar schimbările pot fi de neevitat.

Zodiile puse la încercare în septembrie

Pești – pentru că avem eclipsa totală de Lună chiar în semnul lor (7 septembrie). Vor avea parte de revelații, finaluri și schimbări inevitabile.

Fecioară – eclipsa de Soare din 21 septembrie îi vizează direct; vor fi nevoiți să își reevalueze identitatea, planurile și relațiile.

Gemeni – Uranus retrograd în semnul lor aduce haos, schimbări bruște de perspectivă și evenimente neașteptate.

Săgetător – fiind în opoziție cu Peștii și afectat indirect de eclipse, vor fi provocați să își schimbe direcția de viață sau filosofia personală.

