Luni, patronatele din construcții se vor întâlni cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru a discuta o serie de măsuri menite să sprijine sectorul construcțiilor.

Printre principalele propuneri se numără reducerea impozitelor pe muncă, „nuanțarea” aplicării taxei pe cifra de afaceri, compensarea facturilor restante pe care autoritățile publice le datorează companiilor din domeniu, precum și acordarea de credite cu dobândă subvenționată parțial.

Scopul acestor măsuri este menținerea în derulare a proiectelor de infrastructură și stimularea dezvoltării economice, au explicat reprezentanții Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC).

FPSC: „Suntem optimiști, venim cu propuneri concrete”

Vicepreședintele FPSC, Irinel Gheorghe, a declarat că patronatele merg la discuții cu speranța că vor găsi deschidere din partea autorităților:

„Noi suntem optimişti şi, în sensul ăsta, noi încercăm din nou, ca de fiecare dată, să venim cu propuneri către Guvernul României şi am primit o veste bună de la domnul preşedinte (…) că suntem aşteptaţi luni de domnul ministru de Finanţe, pentru a duce mai departe propunerea noastră legată de aceste proiecte.”

Taxa pe cifra de afaceri, în centrul discuțiilor

Președintele FPSC, Cristian Erbașu, a explicat că întâlnirea cu ministrul Nazare vine ca urmare a mai multor adrese trimise Guvernului. Acesta a subliniat că taxa de 1% pe cifra de afaceri ar trebui aplicată diferențiat, în funcție de context:

„Nu suntem invitaţi, sper eu, formal (…). Punctele, în primul rând, se referă la taxe. Noi suntem pe ideea de a reduce anumite taxe, mai ales pe cele pe muncă, taxa de 1% din cifra de afaceri nu de a fi aplicată brutal. Poate să fie şi 2%, dar depinde în ce context şi pentru ce. Adică trebuie un pic nuanţată.”

El a explicat că această taxă a fost gândită pentru a combate exportul de profit al unor companii străine, însă aplicarea ei „a făcut de două ori mai mult rău decât bine”.

Constructorii cer compensarea datoriilor statului

O altă solicitare a patronatelor vizează compensarea datoriilor statului către constructori cu obligațiile fiscale ale acestora.

„Vă dau un exemplu, acela al datoriilor, al compensării. Dacă eu am o datorie la dumneavoastră de 7 lei şi dumneavoastră o datorie la mine de 2 lei, în condiţiile astea datoria reală e de 5 lei. Aceste compensări trebuie făcute”, a declarat Erbașu.

El a subliniat că autoritățile locale se aventurează în cheltuieli peste posibilități, iar guvernul refuză de multe ori să-și asume aceste datorii, ceea ce creează un blocaj financiar major.

Băncile, parte din soluție

La întâlnirea programată luni vor participa și reprezentanți ai CEC Bank, Exim Bank și Băncii de Investiții și Dezvoltare, care ar putea susține acordarea de credite cu dobândă parțial subvenționată pentru companiile de construcții.

