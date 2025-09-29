Pentru a evita creșteri bruște ale ratelor, specialiștii recomandă consumatorilor să-și analizeze atent contractele și să discute cu instituțiile bancare despre opțiunile disponibile

Mii de români care și-au refinanțat creditele, în urmă cu trei ani, ar putea fi loviți din plin de creșterea ratelor, începând cu 1 octombrie. Odată cu expirarea perioadei de dobândă fixă, mulți debitori vor trece automat la dobânzi variabile, iar costul total al creditului poate urca mult, în unele cazuri chiar dublu.

„Acum trei ani, mulți români și-au refinanțat creditele. Pentru cei aflați acum la finalul perioadei de dobândă fixă, există riscul real ca, de la 1 octombrie, să treacă automat la o dobândă variabilă. Practic, costul total al dobânzii poate să se dubleze: de la 5%, la peste 8% – calculat ca IRCC (6,06%) plus marja băncii, care poate varia între 1,5 și chiar 3%”, explicat expertul financiar, Claudiu Trandafir.

Recomandarea specialiștilor: verificați contractele și renegociați

Pentru a evita creșteri bruște ale ratelor, specialiștii recomandă consumatorilor să-și analizeze atent contractele și să discute cu instituțiile bancare despre opțiunile disponibile. „Cei care se află într-o asemenea situație ar trebui să solicite o refinanțare internă, pentru a-și securiza dobânda pentru încă minimum 3 ani de zile”, precizează Trandafir.

Refinanțarea poate oferi o perioadă suplimentară de stabilitate, mai ales într-un context economic, marcat de incertitudini fiscale și presiuni inflaționiste.

Chiar și clienții care au ales dobânzile fixe nu sunt complet feriți de ajustări. Băncile au anunțat deja majorări moderate ale acestor costuri. „De la nivelul actual de 4,7%, ne așteptăm la scumpiri între 0,3% și 0,5%. Totuși, chiar și așa, dobânzile rămân la jumătate față de inflație – semn că există lichiditate în piață”, mai spune Claudiu Trandafir.

Indicele IRCC, folosit la calculul dobânzilor variabile, reflectă costul mediu al împrumuturilor dintre bănci din trimestrul anterior. În ultimele luni, acest indicator a urcat la 6,06%, în condițiile unei inflații ridicate și ale incertitudinilor, privind politicile fiscale.

Un exemplu concret arată impactul direct asupra buzunarului: pentru un credit de 300.000 de lei pe 30 de ani, cu o marjă de 3,5%, rata lunară este în prezent de aproximativ 2.021 lei, la o dobândă de 9,05%. De la 1 octombrie, odată cu majorarea IRCC, rata va ajunge la 2.113 lei, o diferență de aproape 100 de lei lunar, fără ca debitorul să fi făcut vreo modificare contractuală.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube