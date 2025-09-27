Partidul Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, a fost scos din cursa electorală din Republica Moldova

Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a anulat vineri seară înregistrarea Partidului Moldova Mare și a candidaților la funcția de deputat din partea acestei formațiuni politice la alegerile parlamentare de duminică, au anunțat oficialii CEC.

Partidul Moldova Mare este condus de Victoria Furtună, o apropiată a lui Ilan Șor, politician și om de afaceri moldovean stabilit în prezent la Moscova.

Scoaterea din competiția electorală a acestei formațiuni politice a fost motivată de finanțările ilegale de care ar fi beneficiat.

Conform CEC, ‘decizia Comisiei a fost luată ca urmare a examinării sesizărilor depuse de către: Partidul Social Democrat European, Inspectoratul de Poliție Orhei, Inspectoratul Național de Investigații, Direcția de Poliție a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, Inspectoratul de Poliție Bălți, Centrul Național Anticorupție, precum și a informației prezentate de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova’.

Înainte de această eliminare au fost scoși și reprezentanții Partidului Inima Moldovei

‘Motivele invocate țin de folosirea de fonduri financiare și materiale nedeclarate de către concurentul electoral în rapoartele privind gestiunea financiară, utilizarea de mijloace financiare din străinătate, oferirea de bani și bunuri alegătorului, prestarea de servicii sau acordarea de foloase în scopul determinării alegătorului să își exercite drepturile electorale, participarea în cadrul unui bloc electoral camuflat cu reprezentanții partidelor politice a căror activitate a fost limitată ca urmare a recunoașterii acestora ca fiind succesori ai unui partid politic declarat neconstituțional’, au precizat reprezentanții CEC.

Aceasta este cea de-a doua formațiune politică din Republica Moldova eliminată, în ultimele 24 de ore, din alegerile parlamentare. În cursul zilei de vineri, CEC a dispus scoaterea de pe listele de candidați ale Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei a reprezentanților Partidului Inima Moldovei, condus de fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!