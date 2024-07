Liderii partidelor parlamentare au fost invitați să discute cu premierul Marcel Ciolacu despre organizarea alegerilor prezidențiale și parlamentare. Premierul a anunțat încă de săptămâna trecută că va face consultări cu partidele parlamentare pentru stabilirea calendarului alegerilor prezidențiale și parlamentare.

După încercările de dezbateri în coaliție care s-au terminat fără răspuns, premierul a trecut la dezbateri cu toate formațiunile politice.

Astfel, reprezentanții USR, AUR, UDMR, S.O.S. România, grupul minorităţilor naţionale și PUSL s-au prezentat pe rând la Palatul Victoria unde și-au exprimat părerea cu privire la data scrutinului. Consultările vor continua și astăzi când sunt așteptați reprezentanții Reper, dar și alte formațiuni.

Liderul PNL, marele absent de la dezbatere

De la negocieri a lipsit liderul PNL, Nicolae Ciucă, după ce PSD și PNL nu au reușit să decidă de comun acord asupra calendarului alegerilor prezidențiale. Deși inițial au convenit ca data pentru primul tur al prezidențialelor să fie pe 15 septembrie, liberalii au cerut apoi ca alegerile să se desfășoare la finalul anului, în luna noiembrie. Liberalii au fost prezenți la dezbateri prin participarea ministrului de Interne, Cătălin Predoiu.

În acelaşi timp cu consultările premierului cu partidele, la Palatul Victoria, pe calendarul alegerilor prezidenţiale, a avut loc și ședinţa conducerii PNL.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat luni, după şedinţa conducerii PNL, că toţi membrii Biroului Politic Naţional au fost de acord să susţină desfăşurarea alegerilor prezidenţiale la termen.

Preşedintele PNL a declarat după şedinţa conducerii partidului că un subiect a fost data alegerilor prezidenţiale.

”Am convenit, pe baza tuturor discuţiilor pe care le-am avut, ca precampania să nu se desfăşoare în luna iunie sau august, când e vacanţă, şi în felul acesta, în unanimitate toţi membrii Biroului Politic Naţional au fost de acord ca să susţinem desfăşurarea alegerilor prezidenţiale la termen”, a spus Nicolae Ciucă.

USR: Elena Lasconi: Suntem pentru alegeri la termen.

Preşedintele USR, Elena Lasconi, s-a arătat neîncrezătoare în pasul făcut pe premier pentru invitarea partidelor la discuții. Aceasta a declarat după discuţia cu reprezentanţii Executivului, că vor vedea dacă doar s-a mimat o consultare sau dacă Marcel Ciolacu a fost sincer. Lasconi a menţionat că premierul le-a spus că după ce va avea dialog cu toate partidele, s-ar putea să fie încă o întâlnire în care să tragă concluziile. Preşedintele USR a menţionat că formaţiunea susţine respectarea legii şi alegeri la termen, acesta fiind mesajul transmis Guvernului. În plus, a arătat ea, se concentrează toată comunicarea pe data alegerilor când problemele oamenilor sunt foarte mari, menţionând scumpirile care au intrat în vigoare prin majorarea preţului la motorină.

”Apreciem că am fost chemaţi la dialog. Din punctul de vedere al USR-ului, dialogul este baza democraţiei, la fel cum ar trebui să fie şi respectarea legii şi legea. Această discuţie, acest dialog, cred că nu îşi avea rostul dacă se înţelegeau între ei dar se pare că se joacă de-a democraţia. O să vedem dacă doar s-a mimat o consultare sau dacă dl Ciolacu a fost sincer. Noi am fost fermi, la fel ca şi declaraţiile dinainte, am spus că respectarea legii şi alegeri la termen. Mi se pare absolut incredibil că de astăzi se scumpesc iarăşi toate şi creşte şi preţul la motorină şi benzină, oamenii sunt îngrijoraţi că veniturile lor au fost grav afectate în ultimii doi ani, sunt îngrijoraţi de scumpiri. România are nevoie de un preşedinte care să fie alături de români şi de un premier care să ia decizii în interesul lor şi nu de a sta la televiziuni şi în dezbateri. De când se întâmplă asta? De două săptămâni, de trei săptămâni toată lumea vorbeşte numai despre asta, de o dată a alegerilor? (..) Mi se pare incredibil”, a spus Elena lasconi la ieşirea de la discuţiile cu reprezentanţii Guvernului.

Preşedintele USR a arăta că ”doar le-a transmis să nu se mai joace şi să se aplece pe tot ceea ce înseamnă inflaţie şi scumpiri”.

”Noi stăm aici, în declaraţii şi vorbim despre o dată a alegerilor. Se concentrează toată comunicarea pe data alegerilor când problemele oamenilor sunt foarte mari şi grave”, a completat ea.

Lasconi a fost întrebată şi dacă consultările premierului reprezintă un exerciţiu de imagine.

”Poate fi, dar aş vrea să lăsăm câteva zile să vedem dacă într-adevăr intenţia a fost sinceră sau doar o mimare”, a spus ea.

Despre când se va lua decizia privind data alegerilor, preşedintele USR a mai arătat că vor face presiune să se hotărască odată, săptămâna aceasta.

AUR – oportun ca alegerile să aibă loc la termen

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat luni, înainte de discuţiile cu premierul Ciolacu, pe data alegerilor prezidenţiale, că pentru AUR era oportun ca alegerile să aibă loc la termen în acest an, el acuzându-l pe premier şi pe partenerii lui de la PNL că sunt mincinoşi.

El a mai spus că este un proces electoral viciat cap-coadă iar liberalii fac blat cu PSD.

„Mi se pare că domnul Ciolacu îşi dă prea mare importanţă pentru ceea ce este, un mincinos”, a spus preşedintele AUR, înainte de a intra la consultările de la Palatul Victoria.

UDMR: Aceste alegeri pot fi stabilite pentru luna octombrie

Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, a declarat luni că Uniunea Democrată Maghiară din România susţine separarea alegerilor prezidenţiale de cele parlamentare şi a propus, la consultările cu premierul Marcel Ciolacu, de la Palatul Victoria, ca alegerile pentru preşedintele ţării să fie stabilite în luna octombrie.

El a precizat că primul tur al alegerilor prezidenţiale pe data de 15 septembrie nu mai este posibil decât dacă Executivul emite marţi hotărârea în acest sens, aceasta fiind ultima zi când mai este posibil acest lucru.

SOS România, acuză Guvernul că duce România spre încălcarea legii

Preşedintele Partidului SOS România, Diana Şoşoacă, a declarat luni, înaintea consultărilor de la Palatul Victoria pe tema datei alegerilor prezidenţiale, că „acest Guvern şi această conducere comasată nu duce România decât spre încălcarea legii”.

„Nu cred că mai trebuie să demonstreze încă o dată românilor şi lumii întregi că acest guvern şi această conducere comasată nu duce România decât spre încălcarea legii. Cât despre curiozitatea de ce am fost noi invitaţi aici, am fost mirată, pentru că ei în momentul ăsta respectă Constituţia şi legile ţării. Despre Parlamentul European se vorbeşte în Constituţia României, după ce a fost modificată în anul 2003, deci partidele europarlamentare sunt egale partidelor parlamentare. Nu vreau să fac discuţii pe superioritatea Constituţiei faţă de dreptul european, dar mi se pare că cine l-a sfătuit pe domnul Ciolacu să ne cheme l-a sfătuit bine, pentru că oricum a fost atacat, oricum notorietatea sa este în scădere, susţinerea publică nu a existat niciodată şi atunci cred că este un pas pentru a-şi repara el imaginea. Nu o să şi-o poată repara decât dacă vreodată în viaţa lui îşi va da demisia de onoare împreună cu tot Guvernul şi vor da naţionaliştilor, în speţă Partidului SOS România, guvernarea, nu vor mai frauda alegerile, astfel încât să putem recupera ceea ce ei au distrus timp de 34 de ani”, a susţinut Diana Şoşoacă, conform Agerpres.

REPER va merge la Palatul Victoria marți dimineață

Ramona Strugariu şi Dragoş Pîslaru, copreşedinţii Partidului REPER, şi deputatul Alin Prunean, vicepreşedinte REPER, vor participa, marţi, începând cu ora 9:00.

Potrivit liderilor REPER, aceste consultări ar fi trebuit să aibă loc cu partidele politice şi cu societatea civilă înainte de a decide comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale şi de a asuma o ordonanţă de urgenţă pentru organizarea alegerilor prin care s-a ignorat legea şi s-a încălcat dreptul partidelor politice de a avea delegaţi în secţii.

„După pseudo-consultări, aşteptăm o asumare a gestiunii dezastruoase a alegerilor din 9 iunie, soluţionarea cererilor de renumărare REPER, pe care Biroul Electoral Central le-a ignorat, precum şi iniţierea unei reforme electorale care să permită, între altele, reprezentarea corectă a formaţiunilor politice şi a candidaţilor independenţi în secţii, alegeri locale pentru primari în două tururi de scrutin, acces egal la competiţia electorală, fără reguli absurde şi prohibitive precum condiţia de a strânge sute de mii de semnături pentru a putea participa la alegeri. Monopolul politic al legislaţiei electorale nu face parte din jocul democratic”, au declarat copreşedinţii REPER.

Acum, Marcel Ciolacu este așteptat să țină cont de discuțiile cu partidele și să stabilească data alegerilor cât mai repede.

