Pariul de 53 de miliarde de dolari al Alibaba pe AI se confruntă cu realități dure

Alibaba a raportat un trimestru mixt care pune investitorii în dificultate, pe fondul unui contrast evident între performanța diviziei sale de cloud și presiunile asupra afacerilor tradiționale de e-commerce.

Alibaba se confruntă cu realități dure

Divizia de cloud, consolidată de modelul AI Qwen, care a depășit 10 milioane de descărcări de la relansare, a înregistrat o creștere anuală de 34% a veniturilor, depășind așteptările și extinzând constant cota sa din totalul vânzărilor.

În același timp, Alibaba, sub influența reînnoită a lui Jack Ma, a anunțat o investiție masivă de 380 miliarde de yuani pe trei ani în infrastructura AI, mult peste investiția de 1,8 miliarde de dolari raportată recent de Tencent. Această strategie pare să se alinieze cu obiectivele guvernamentale chineze de independență tehnologică, în contextul tensiunilor nerezolvate dintre SUA și China.

Cu toate acestea, economia din spatele acestui avans este complexă. Potrivit Bloomberg Intelligence, EBITA ajustat în divizia de cloud a crescut doar cu 132 milioane de dolari anual, în timp ce cheltuielile de capital trimestriale aproape s-au dublat la 4,4 miliarde de dolari, ridicând întrebări privind randamentele pe termen scurt. În plus, Alibaba a înregistrat două trimestre consecutive de flux de numerar liber negativ, o situație fără precedent în ultimii zece ani.

Pariul pe AI se desfășoară într-un context dificil pentru comerțul online, care continuă să fie afectat de războiul prețurilor. Net income-ul companiei a scăzut la 2,9 miliarde de dolari, pe fondul extinderii surprinzătoare a JD.com în livrările alimentare și al costurilor subsidiate masiv de Alibaba, estimate la aproximativ 36 miliarde de yuani pentru segmentul livrărilor în o oră.

Chiar și cu scăderea pierderilor per comandă în noiembrie la jumătate față de nivelurile din vară, presiunile rămân ridicate. Situația reflectă un fenomen mai larg: impulsul AI crește rapid, dar economia consumatorului din China se confruntă cu un ciclu competitiv dificil.

Astfel, raportul Alibaba devine un microcosmos al Chinei de astăzi: tehnologia avansează vertiginos, în timp ce tradiționalul comerț digital se luptă cu provocări economice reale și concurență acerbă.

