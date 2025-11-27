Parada de 1 Decembrie de la Alba Iulia se anunță spectaculoasă: peste 1.000 de militari și tehnică de luptă vor defila, alături de trupe din Polonia

Pregătirile pentru tradiționala paradă de 1 Decembrie de la Alba Iulia sunt în plină desfășurare, iar organizatorii anunță un eveniment de amploare. Peste 1.000 de militari, jandarmi, polițiști, pompieri, studenți și elevi ai instituțiilor militare vor participa luni la manifestația dedicată Zilei Naționale a României, potrivit Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

Defilare impresionantă la ora 14:00, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918

În total, 18 detașamente de defilare pe jos vor reprezenta principalele structuri ale Armatei României și ale instituțiilor din sistemul de ordine publică și siguranță națională. Printre acestea se numără:

Divizia 4 Infanterie „Gemina”

Forțele pentru Operații Speciale

Batalionul 814 Tancuri „Mihai Vodă”

Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba

ISU Alba

IPJ Alba

Academia Forțelor Terestre și Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”

Li se vor alătura și reprezentanți ai Muzeului Național al Unirii, Crucii Roșii și mai multe asociații cu profil istoric sau militar.

Tehnică de luptă modernă și survol spectaculos

Parada va include și 18 detașamente de tehnică militară:

vehicule blindate VAMTAC și JLTV

sisteme GEPARD, HIMARS și LAROM

transportoare PIRANHA III și V

autospeciale ale structurilor din sistemul național de apărare și ale Crucii Roșii.

Cerul va fi survolat de elicoptere IAR 330 și IAR 330 PUMA SOCAT, precum și de avioane F-16 Fighting Falcon ale Bazei 71 Aeriană.

Participare internațională: trupe din Polonia, parte a Brigăzii Multinaționale Sud-Est

Pentru al doilea an consecutiv, la paradă vor lua parte și militari și tehnică de luptă din Polonia, întărind componenta aliată a evenimentului.

Ceremonii și repetiții înainte de marele moment

Duminică sunt programate ceremonii și depuneri de coroane la monumentele istorice din oraș, iar sâmbătă va avea loc antrenamentul general al paradei.

Anul trecut, peste 20.000 de oameni au asistat la defilarea de la Alba Iulia, considerată evenimentul central al Zilei Naționale. Organizatorii se așteaptă și în 2024 la o prezență numeroasă, pe măsura simbolismului unic al orașului Marii Uniri.

