Pan Zhanle, mesaj ferm după Mondiale: „Recunosc!” Rivalitatea cu David Popovici, motor pentru performanță

Chinezul își asumă limitele și promite revanșa, în timp ce Popovici recunoaște că a învățat din stilul său.

Pan Zhanle (21 de ani), campion olimpic și recordman mondial la 100 de metri liber, a acordat în China primul interviu după Campionatele Mondiale de natație de la Singapore, unde a dezamăgit, ratând atât finala probei sale favorite, cât și pe cea de la 200 metri liber.

Sportivul asiatic și-a recunoscut limitele și a lansat o promisiune clară către fanii chinezi: „După Campionatele Mondiale, mi-am recunoscut pe deplin punctele slabe. Recunosc, trebuie să îmi construiesc încrederea în probele individuale și să mă forțez mai mult. Voi face tot posibilul să arăt cea mai bună versiune a mea.”

Distincție uriașă pentru Pan Zhanle

Deși nu a reușit la Mondiale să confirme statutul de favorit, Zhanle a primit pe 12 septembrie Medalia Republicii, cea mai înaltă distincție sportivă în China, ca recunoaștere pentru performanțele sale de la Jocurile Olimpice de la Paris, unde a cucerit aurul la 100 metri liber și a stabilit recordul mondial, 46,40 secunde.

Performanțele lui Pan Zhanle alimentează rivalitatea cu David Popovici, cel care a stabilit la Singapore al doilea timp din istoria probei (46,51). Rivalitatea sportivă dintre cei doi este privită ca motorul progresului disciplinei.

Popovici însuși a recunoscut că a analizat în detaliu cursele lui Zhanle pentru a-și îmbunătăți propriul stil: „Nevoia de a evolua, de a înota mai repede. Uite, am învățat de exemplu multe din tehnica, abordarea și eficiența lui Pan. Urmărindu-i cursa de la Paris, analizând-o din toate unghiurile, am învățat multe. Și am încercat să-mi dau seama care-s diferențele între ceea ce înot eu și ceea ce înoată el. Și am găsit multe lucruri pe care le-am putut îmbunătăți. Așa e în sport, iei câte puțin de la fiecare care este mai bun decât tine și încerci să creezi cursa perfectă. Nu este niciun secret, te uiți la cursa înregistrată la TV și te gândești: «Ce face omul ăsta de este mai bun decât mine?». Și încerci să iei. Asta am făcut, am aplicat. Bine, asta este 1%.»

Cei mai buni timpi din istorie la 100 m liber

46,40 – Pan Zhanle (JO Paris 2024)

– Pan Zhanle (JO Paris 2024) 46,51 – David Popovici (CM Singapore 2025)

– David Popovici (CM Singapore 2025) 46,71 – David Popovici (CE U23 Samorin 2025)

– David Popovici (CE U23 Samorin 2025) 46,80 – Pan Zhanle (CM Doha 2024)

– Pan Zhanle (CM Doha 2024) 46,81 – Jack Alexy (CM Singapore 2025)

– Jack Alexy (CM Singapore 2025) 46,84 – David Popovici (CM Singapore 2025)

– David Popovici (CM Singapore 2025) 46,86 – David Popovici (CE Roma 2022)

– David Popovici (CE Roma 2022) 46,88 – David Popovici (CE Belgrad 2024)

– David Popovici (CE Belgrad 2024) 46,91 – Cesar Cielo (CM Roma 2009)

– Cesar Cielo (CM Roma 2009) 46,91 – Jack Alexy (CM Singapore 2025)

Ambiția declarată de Pan Zhanle și progresul constant al lui David Popovici fac ca duelul dintre cei doi să fie urmărit cu maxim interes, fiind posibil să rescrie în continuare istoria probei regină a natației.

