OUT de pe lista lui Tottenham! Radu Drăgușin poate scrie din nou istorie cu un transfer de 28 de milioane de euro

Fundașul român, aproape refăcut după accidentarea gravă, este dorit de Nottingham Forest.

Radu Drăgușin (23 de ani) nu a fost inclus de Tottenham pe lista pentru UEFA Champions League, la câteva luni după ce a suferit o accidentare gravă la genunchi, în ianuarie. Totuși, situația sa ar putea lua o turnură spectaculoasă în perioada de mercato din iarnă.

Conform Transferfeed, Nottingham Forest pregătește o ofertă de 28 de milioane de euro pentru internaționalul român, ceea ce ar însemna un nou record pentru cel mai scump transfer din istoria fotbalului românesc. Drăgușin și-a stabilit precedentul în urmă cu un an și jumătate, când Tottenham a plătit 25 de milioane de euro pentru semnătura sa.

Postecoglou îl vrea din nou

Managerul Ange Postecoglou, cel care l-a adus pe Drăgușin la Tottenham, ar fi principalul susținător al mutării sale la Nottingham Forest, echipă aflată în Europa League. Clubul englez caută întăriri în defensivă, iar fundașul român ar putea fi soluția ideală, mai ales că se află aproape de revenirea pe teren.

Drăgușin a cucerit sezonul trecut trofeul Europa League cu Tottenham, deși nu a prins fazele finale din cauza accidentării. Ultimul său meci oficial datează din 30 ianuarie 2025, în duelul cu Elfsborg.

Tottenham are posibilitatea de a modifica lista UEFA în ianuarie, însă până atunci transferul la Nottingham Forest ar putea deveni realitate.

