Ordonanța de Urgență (OUG) care vizează modificarea legislației specifice pieței de capital a fost adoptată

Ordonanța de Urgență a Guvernului care vizează modificarea legislației specifice pieței de capital, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare, practicate de entități care nu sunt înscrise în registrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a fost adoptată astăzi de Guvern, se arată în comunicatul de presă al ASF.

Autoritatea a contribuit în mod semnificativ la elaborarea actului normativ printr-o consultare amplă și constantă a asociațiilor profesionale reprezentative, precum și a reprezentanților infrastructurii pieței de capital, dar și prin expertiza adusă de specialiștii ASF.

Ordonanța de Urgență are în vedere strategia ASF în ceea ce privește procesul de actualizare și îmbunătățire continuă a legislației pieței de capital, pentru alinierea acesteia la legislația europeană, aflată la rândul ei într-o continuă dinamică. De asemenea, dezvoltarea pieței de capital, îmbunătățirea protecției investitorilor, precum și întărirea rolului ASF reprezintă alte linii directoare ale actului normativ.

Conceput ca instrument legislativ menit să contribuie la îndeplinirea unora din obiectivele generale și specifice incluse în cadrul Strategiei naționale privind dezvoltarea pieței de capital din România pentru perioada 2023-2026, actul normativ conține, în principal, prevederi referitoare la modificarea și completarea legislației incidente organismelor de plasament colectiv și administratorilor acestora, emitenților, serviciilor și activităților de investiții.

Am obținut un succes important în ceea ce privește modernizarea și actualizarea legislației privind piața de capital și am făcut un mare pas înainte pentru a veni în întâmpinarea nevoilor pieței. Avem astăzi mai multe instrumente pentru a sprijini dezvoltarea și creșterea atractivității pieței de capital și, totodată, pentru a-i proteja pe investitori. Procesul de elaborare a legii a fost accelerat încă de la începutul mandatului meu, ținând seama de întârzierile anterioare. Am reușit finalizarea în doar două luni, astfel încât să intre în dezbatere publică și în circuitul de avizare. A fost un proces transparent și am ținut seama de opiniile profesioniștilor în domeniu. Avem în continuare alte două obiective pe termen scurt importante în materie de reglementare: promovarea modificărilor Legii 24 și finalizarea Legii ecosistem, în ceea ce privește legislația fondurilor de investiții,

a declarat Gabriela Horga, Vicepreședintele ASF coordonator al Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare.